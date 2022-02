Al menos cuatro personas ya están contagiadas con la subvariante de Ómicron (BA.2) según la información que entregaron ayer miércoles el Ministerio de Salud, jornada en la que también proyectó que Chile se enfrentará a una nueva ola de contagios.

Según comentó a Radio Cooperativa, “mientras no exista solidaridad en el mundo y no exista capacidad para que todo el mundo se vacune, van a seguir apareciendo cepas, variantes, probablemente menos agresivas, pero mucho más contagiosas” y afirmó que mientras él siga en el cargo, “vamos a seguir usando mascarillas”, porque “va a venir otra ola”.

Ayer, fuentes del Minsal confirmron a Emol que en Chile se han detectado cuatro casos Ómicron 2 (BA.2), una subvariante que a la fecha está presente en más de 50 países en el mundo. Dos de ellos, son de la Región de Magallanes.

El doctor Marcelo Navarrete, director médico del laboratorio de Medicina Molecular del Cadi-Umag, de la Universidad de Magallanes, dijo a este medio que “efectivamente, hemos detectado la presencia de la BA.2 en Magallanes, también conocida como la ‘variante silenciosa’. Esto, porque tiene una deleción, es decir, le falta una porción de la proteína Spike”.

Lo anterior provoca que los test de PCR para detectar la presencia de variantes, “no sean tan eficaces ante Ómicron”, sin embargo, advierte que “esto no debe confundirse con que la PCR no detecta la infección o entregue falsos positivos; sino que es en el test especial, que usa una metodología distinta, donde no es posible hacer la detección”.

“Evolución natural del virus”

El análisis de los especialistas frente a este escenario, también apunta que la mutación es una característica propia de los virus, y que hasta ahora hay poca información disponible para proyectar su comportamiento.

Ricardo Rabagliati, infectólogo de Red Salud UC Christus, recalca que “como evolución natural, y este virus en particular así lo ha ido demostrando, aparecerán mutaciones que serán mayores o menores. La mutación a la que ha hecho referencia el ministro Paris, corresponde a una variación menor dentro de lo que es Ómicron”.

De todas formas, aclara que si bien la BA.2 podría contar con características propias, “aún es muy incipiente la información como para establecer conclusiones o proyectar lo que podría llegar a pasar”.

En la misma línea, Navarrete plantea que, hasta donde se sabe, esta subvariante no presenta características muy distintas a Ómicron original, “por lo que presentaría las mismas tasas de sintomatología y de gravedad; y como ya se pudo evidenciar, sí es identificable por secuenciación genómica”.

No hay certezas de que habrá “una nueva ola”

Con todo, el doctor Rabagliati cree que es muy complejo precisar si podrán existir olas con las mismas características que provocó Ómicron original.

“Creo que con este virus hemos aprendido que las certezas no se pueden asegurar. Nosotros tenemos la ventaja de poder ir mirando lo que va pasando en los países del hemisferio norte, por lo que vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurra en las zonas donde ya se ha detectado esta subvariante”, explicó.

En la misma línea, el doctor Navarrete afirma que “en este momento, nadie sabe si se viene o no una ola y cuándo”. Sin embargo, frente a las dudas que puedan aparecer respecto a la inmunidad que han conferido las vacunas, “pareciera que existe una protección, al menos parcialmente, frente a BA.2”.

“En ese sentido, no veo tanto argumento en favor de una nueva ola frente a esta subvariante en particular”, precisó. Esto, por cierto, sin descartar que es imposible saber si emergerá una variante distinta “que pueda sobrepasar la inmunidad establecida y genere una nueva ola”.

Frente a este desconocimiento sobre lo que pueda ocurrir en el próximo escenario epidemiológico, el médico de la UC Christus afirma que “debemos seguir con las mismas medidas que conocemos: que las personas mantengan las medidas de autocuidado que hemos aprendido, poner a disposición de toda la población las vacunas y que todas las personas atiendan al llamado de vacunación en el momento en que les corresponde”, zanjó.

/psg