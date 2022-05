Durante la jornada de este lunes, la bancada RN sostuvo una reunión con el Presidente Gabriel Boric para hablar sobre materia de seguridad en la Macrozona Sur ante los hechos de violencia que han sucedido en la zona durante los últimos meses.

El presidente y senador del partido, Francisco Chahuán, detalló cómo fue el encuentro del partido con el mandatario en entrevista con T13 Noche.

El parlamentario contó que “fuimos los 12 senadores y senadoras de RN. Somos la bancada más grande del parlamento. Ciertamente, fue un diálogo franco, honesto, sincero, donde le presentamos 35 propuestas de carácter político, administrativo y legislativo, que buscan poder hacernos cargo de la violencia desatada en la Macrozona Sur, en la Región de La Araucanía y Los Ríos”.

Entre los temas que tocaron en la reunión, Francisco Chahuán indicó que “le pedimos terminar con las señales contradictorias que ha habido al interior del Gobierno, como las declaraciones de la ministra de Justicia, que tuvo dificultades para declarar que Celestino Córdoba era un delincuente por una causa compleja donde fue condenado por homicidio de dos adultos mayores que fueron quemados vivos y donde señala que el compromiso del Gobierno es con una agenda de indultos”.

“Nosotros le planteamos al Gobierno que no es posible compatibilizar un llamado a un acuerdo de seguridad, y por otra parte, favorecer una cultura del indulto o impunidad”, agregó.

Sobre el proyecto de ley que busca otorgar indulto a los presos del Estallido Social de 2019, el parlamentario afirmó que “nosotros hemos señalado que siempre hemos estado disponible para llegar a acuerdo cuando se trata de Chile y de la seguridad de los vecinos de La Araucanía y la Región del Biobío, pero creemos que una cultura de impunidad, a través de estos compromisos de campaña respecto de favorecer el indutlo incluso sin contar con los requisitos legales, nos parece que está completamente fuera de lugar, y para eso no hay espacio”.

El Presidente de la bancada recalcó que se debe volver a implementar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur para volver a instalar la paz en el sitio. “Nosotros hemos señalado que para avanzar en acuerdos legislativos se requiere, primero, que el Gobierno implemente desde ya la necesitad de restablecer el Estado de Excepción Constitucional. No es posible que mientras haya espacio de conversación tengamos a un Gobierno de brazos cruzados en dos regiones donde las personas sienten que no hay Estado. Hay pánico, terror y miedo respecto a las comunidades mapuches y no mapuches que ven grupos radicalizados y crimen organizado operando en la zona”.

Sobre las conclusiones de este encuentro, el senador comentó que “yo espero que el Presidente nos haya escuchado. Nosotros estamos con la mejor disposición. Pero ciertamente acá, el Presidente es el responsable de todos los incendios, usurpaciones, muertes y lesiones provocadas en este tiempo donde teniendo las herramientas establecidas sobre el tratamiento jurídico chileno, finalmente no las adopta”.

Yo quiero pedirle al Presidente Boric que sea menos complejo para garantizar a todos los chilenos el derecho a vivr en paz”, finalizó.

