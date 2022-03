Alexis Sánchez se manifestó respecto al episodio protagonizado por Will Smith en los Premios Oscar 2022.

En medio de la premiación, el actor hollywoodense se subió al escenario y le dio una bofetada a Chris Rock, quien había bromeado respecto al pelo de Jada Pinkett, esposa de Smith. Luego le gritó «¡leave my wife’s name out of your fucking mouth!».

El episodio ha sido ampliamente comentado por diversas personalidades. Una de ellas fue Alexis Sánchez.

El jugador de La Roja se refirió al hecho a través de Instagram. Subió una storie donde aparece Will Smith hablando tras ganar el Oscar a Mejor Actor por el filme King Richard, y escribió lo siguiente:

“Prensa chilena, estamos año luz de respeto. De inventar cosas que no son. Una pena. Cuando uno está en este mundo mediático hay que aguantar que te digan cada cosa, sea buena o mala”.