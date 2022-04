Desde cuestionables hipótesis sobre el Big Bang hasta explosivas especulaciones sobre extraterrestres, estas teorías de Reddit harán que te den ganas de ponerte papel de aluminio alrededor de la cabeza.

Teoría 1: Nuestras mentes nos limitan para comunicarnos con los extraterrestres

“Podría decirse que la teoría más inquietante para explicar nuestra falta de contacto con los extraterrestres no fue planteada por un astrónomo, sino por el psicólogo Jack Baird. Trabajando con la NASA en el SETI en 1982, planteó la posibilidad de que la razón por la que no hemos tenido noticias de los extraterrestres se deba a los límites fundamentales de la mente humana”. -EricFromOuterSpace

Teoría #2: Estamos solos de verdad

“Los extraterrestres no existen. No existe nadie más. Ni siquiera la vida microbiana. Es simplemente estéril. Así que se plantea la pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y el resto de la vida en la Tierra? ¿Desde las bacterias hasta los árboles más frondosos y los majestuosos dinosaurios? Y da miedo porque… ¿y si no salimos adelante? ¿Y si la humanidad implosiona y nunca llegamos a ver las estrellas o a construir ciudades en otros planetas? ¿Es la humanidad lo mejor que el universo podía inventar?” -Goofball-John-McGee

Teoría #3: Los extraterrestres ya viven entre nosotros

“Imagina que podría haber una nave extraterrestre escondida en lo más profundo de la Fosa de las Marianas ahora mismo. Es una idea descabellada, ¿verdad? Pero sería un lugar lógico para esconderse si pudieran llegar allí, es extremadamente inaccesible para nosotros y apenas hemos bajado allí. Incluso cuando bajamos, los submarinos sólo pueden ver una corta distancia a su alrededor. Es de suponer que cualquier nave alienígena también detectaría un submarino acercándose mucho antes de que el submarino pudiera detectarlos, tendrían mucho tiempo para simplemente moverse y alejarse”. -diedro

Teoría #4: Otro big bang está en el horizonte

“Una de las más teorías comunes sugiere que, en algún momento del futuro, toda la materia del universo, las estrellas y las galaxias, las partículas subatómicas, el espacio y el propio tiempo, se desgarrarán por el ritmo de la expansión”. -cannon_gray

Teoría #5: Los humanos son el tesoro más raro del universo

“¿Cuál es la cosa más rara del universo? Por lo que sabemos, es la vida. Al menos la vida compleja. Las circunstancias para que se forme la vida compleja tal y como la conocemos son extremadamente raras, más que la existencia de cualquier elemento concreto. No sólo se necesita la materia prima para que se forme la vida, sino que se necesitan condiciones de ricitos de oro y miles de millones de años de estabilidad casi perfecta para que evolucione por sí misma… Llevamos mucho tiempo siendo muestreados, catalogados y conservados. Nuestra cultura y conocimientos están disponibles para ser registrados. Somos una noticia vieja, con la excepción de que hemos comenzado nuestro descenso a través del Gran Filtro y nos estamos llevando innumerables especies con nosotros. No se esconden exactamente de nosotros, pero intentan minimizar las interferencias y no les interesa un contacto innecesario. Están en nuestros océanos porque hay vida ahí abajo que está muriendo rápidamente”. -FleeceItIn

Teoría #6: Podría haber una gran oscuridad

“Eventualmente todas las estrellas del universo morirán, entonces los protones comenzarán a decaer (en teoría) dejándonos en un pozo de oscuridad, con sólo agujeros negros llenando el vacío, pero eventualmente hasta los agujeros negros morirán, y después de eso el universo quedará frío, vacío y oscuro”. -KeeganoReaves

Teoría #7: No quieren que nos vayamos

“Tal vez los extraterrestres quieran asegurarse de que no abandonemos la Tierra debido a nuestra naturaleza violenta y a las armas nucleares. Tal vez nos dejen elegir, renunciar a las armas nucleares y ellos ayudarán a la humanidad a alcanzar la siguiente etapa o destruir ellos mismos nuestras armas nucleares y mantenernos prisioneros de este mundo. Desgraciadamente nuestros líderes decidirán nuestro futuro, no nosotros. Creo que son seres interdimensionales que colonizan [sic] planetas y nuestro mundo les pertenece. Nos crearon, no sé por qué, y permitieron que los humanos evolucionáramos por nuestra cuenta, salvo que no esperaban que nos convirtiéramos en una especie que va a la guerra entre nosotros y destruye nuestro propio hogar”. -123017

Teoría #8: Estamos atrapados en un ciclo

“Las dos teorías predominantes sobre el fin del universo son el ‘big crunch’ y el ‘big freeze’. Ambas están relacionadas con la expansión y la posible contracción del espacio-tiempo. Si continúa expandiéndose para siempre, las partículas estarán tan separadas que no podrán existir moléculas complejas, dejando una sopa de partículas simples a años luz entre sí. Las estrellas y las galaxias no duran para siempre, y finalmente no se crearán otras nuevas. El universo estará muerto para siempre. Esta es la teoría principal. El big crunch teoriza que eventualmente la expansión se invertirá, y nos contraeremos de nuevo en una singularidad, como justo antes del big bang, y entonces puede tener lugar otro big bang. Este ciclo puede ser eterno”. -Yancellor

Teoría #9: Somos un proyecto alienígena

“Los extraterrestres proceden de un planeta diezmado y tratan de rediseñar y restaurar su especie a partir de las formas de vida encontradas en la Tierra hace varios millones de años. Nosotros somos el resultado de eso, pero sólo un paso hacia la realización de su objetivo a largo plazo”. -Unlikely-Heron4887

Teoría #10: Algunos alienígenas existen únicamente para reunir información

“Mi teoría sobre los grises [alienígenas] es sencilla: Una raza inventada de seres inteligentes que han sido creados para la exploración científica y provistos de tecnología por una raza superior. Los grises forman parte de una federación de alienígenas espaciales. A esta raza de grises habitantes del espacio se le ha encomendado la tarea de estudiar los mundos primitivos y sus habitantes mediante la abducción. Buscan algo, supongo que un tipo específico de código genético que está latente en los humanos”. -OregonBlues

