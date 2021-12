Fue este miércoles que el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para crear una nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), una iniciativa que contempla un pago de cargo fiscal para todos los adultos mayores de 65 años que pertenezcan al 90% de menores ingresos de la población.

Esta PGU alcanzará los $185 mil mensuales como un aporte directo para quienes estén dentro del 80% más vulnerable. Mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad, este monto irá disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%. Se excluirá así solo al 10% de mayores ingresos.

Sobre esta nueva medida se refirió el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, quien explicó a Radio Cooperativa que “la Pensión Garantizada Universal, efectivamente, viene a reemplazar un poco la idea de la ley corta, porque nosotros pensamos que esta Pensión Garantizada de hecho es superior a la idea de la ley corta. ¿Por qué? Porque la ley corta lo que hacía es que extendía el Pilar Solidario del 60 al 80% más vulnerable, eso ya era una buena noticia porque daba mayor cobertura. Pero lo que ocurre con el Pilar Solidario es que a medida que usted va teniendo más ingreso, se le iba retirando parte del beneficio”.

“Lo que nosotros estamos planteando acá con la Pensión Garantizada Universal es que dentro del 80% de mayor vulnerabilidad, que es un poco la cobertura que teníamos antes con la ley corta, el beneficio sea plano, en el sentido de que no va disminuyendo sino que es de $185 mil, y eso es muy importante, porque esos $185 mil pasan a ser un piso”, agregó.

Asimismo, comentó que “la ley corta era para personas pensionadas, mayores de 65 años. Hoy día no estamos hablando solamente de personas pensionadas, estamos hablando de que incluso podría darse el caso de que una persona no se ha retirado, sigue trabajando a los 67 o 68 años, esa persona hoy día obviamente no tendría acceso al Pilar Solidario, pero sí va a tener su salario si es que sigue trabajando de forma voluntaria y además va a tener los $185 mil”.

Y subrayó que “esto está pensando para todos los mayores de 65 años (…) el 80% hoy día debe estar aproximadamente en $620 mil, si usted por lo tanto es mayor de 65 años y tiene un ingreso per cápita menor a $620 mil, va a tener esta pensión de $185 mil de inmediato”, afirmando que “por eso le llamamos pensión garantizada”.

Luego, Cerda abordó el tema del financiamiento, considerando que esta PGU sería con cargo al Fisco. “Esto requiere de recursos importantes, estamos hablando de algo más de US$3 mil millones en régimen, algo más de un punto del PIB, entonces obviamente eso también tenemos que financiarlo, es muy distinto a los US$25 mil millones que tuvimos este año con el IFE universal”, dijo el secretario de Estado.

Y continuó explicando “¿cómo financiamos esto? bueno, lo primero es que hemos tratado de avanzar en algunas leyes de pensiones, lo que nosotros llamamos la ley larga y la ley corta, que por distintas razones no pudieron avanzar, pero que ya las teníamos considerados en nuestros presupuestos para los años siguientes y eso son cerca de 0,4 puntos del PIB”.

“Una parte del financiamiento viene porque esta Pensión Garantizada Universal (PGU) de alguna forma reemplaza a las iniciativas que teníamos antes, y por lo tanto, esas iniciativas nos permiten financiar una parte de esto, que es algo menos de la mitad”, agregó, y detalló que “el resto vamos a tener que buscarle, efectivamente, algo más de financiamiento que va a tener que ver con el tema de las exenciones”.

Momento político

Al ser consultado por la coyuntura política en la que se da este anuncio, considerando que el balotaje presidencial entre los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) está a la vuelta de la esquina, el jefe de la billetera fiscal argumentó “no es hoy, nosotros como Gobierno estamos tratando de avanzar hacia la ley larga, hacia la ley corta, hace más de tres años, y por lo tanto, hemos hecho todos los esfuerzos porque avance el tema de pensiones, y por subir pensiones. Lamentablemente, no quiero meterme en ninguna pelea política, pero lamentablemente hemos logrado avanzar en el Congreso”.

Así las cosas, indicó también que “podríamos haberlo hecho antes, pero la verdad el beneficio teníamos que ver qué pasaba con los retiros, porque en la medida que efectivamente más retiros hubiese, más teníamos que pensar en calibrar esta pensión, y eventualmente ponerla en otros niveles”.

En ese sentido, remarcó que “efectivamente, vemos que tanto en la candidatura de Boric, como en la candidatura de Kast, ésta ha sido una idea que ha sido de alguna forma recogida, y por lo tanto, nos da la impresión de que existe hoy día consenso en esta idea. Bueno, si tenemos consenso, si nosotros estamos preocupados hace mucho tiempo de subir las pensiones, aprovechemos el momento y tratemos de legislar lo antes posible”.

