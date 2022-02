El profesor de gestión pública de la Universidad de Chile e integrante de “Amarillos por Chile”, Mario Waissbluth, se refirió al impacto que ha tenido el manifiesto presentado por él y otras 77 personalidades del mundo académico, social y político, quienes buscaban expresar sus inquietudes frente al proceso que encabeza la Convención Constitucional.

El académico reconoció que desde “Amarillos por Chile estamos sorprendidos de la virulencia de los detractores y a la vez del apoyo furibundo de otros”, asegurando que la razón por la que causaron un impacto positivo en algunos, se debe a que como país “no solamente tenemos un problema con la Convención Constitucional, sino que hay un problema de vacío político en el centro político de Chile”.

En esa línea, Waissbluth sostuvo en EmolTV, que el “plan es empezar a hacer observaciones específicas a artículos específicos de la Constitución y no sólo para criticar, sino que también para contraproponer”. Sin embargo, aclaró que “Amarillos por Chile” no es “un movimiento, ni mucho menos una pretensión de partido político”.

Pese a ello, el profesor de la Universidad de Chile planteó que la mirada de ellos no será sobre una situación general. A modo de ejemplo, estableció que “‘el artículo 5 establece que el Estado va a ser compuesto por regiones autónomas, comunas autónomas, territorios autónomos y con autonomía financiera’. Eso para mi gusto y para todos nosotros es un despropósito y vamos a decirlo”.

“Y vamos a dar una alternativa, no solamente destructiva, sino que vamos a decir ‘mira, por qué no en vez de eso no piensan en esta otra alternativa'”, acotó.

Waissbluth explicó que la composición de “Amarillos por Chile” aún es muy “reciente”, por lo que faltan una serie de ideas que se van a ir “pensando sobre la marcha”: “Lo que nos hemos puesto de acuerdo es que vamos a tener un grupo de comunicaciones, que me tocará coordinar a mí, y un grupo técnico que de ahora en adelante va a empezar a analizar artículo por artículo, dar una opinión y hacer una contrapropuesta y difundirla por todos los canales que podamos”.

En ese sentido, anunció que este jueves será la primera reunión de “Amarillos por Chile”, y que “en change.org vamos como en 8 mil adherentes”. No obstante, el profesor aclaró que en el encuentro -que será telemático- “vamos a ser los originales y vamos a tomar ahí decisiones de qué hacer y cómo hacerlo, y yo sospecho que si estuvieran dispuestos a recibirnos en la Convención, estaríamos felices de asistir”.

/psg