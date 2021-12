El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, les dijo este viernes a “los enemigos de la patria” que en el país caribeño hay “bastante” espíritu de lucha y “armas” para defender “la democracia, la revolución bolivariana y la patria”.

“El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria, no se equivoquen, no nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia, la revolución bolivariana y la patria, que es de todos los venezolanos”, aseguró en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés, en el estado Barinas.

Padrino sostuvo que “permanentemente” se cae en el “error” de hacer pensar que “somos débiles, que somos genuflexos, que somos frágiles; yo les digo a las fuerzas que representan la antipatria, no se equivoquen porque Santa Inés está viva”.

“Venimos a decirle a Venezuela y al mundo entero que la Fuerza Armada ratifica y se reafirma como antioligárquica, no nos gusta la oligarquía, nos gusta la justicia social, la igualdad, la incorporación del pueblo en sus tareas múltiples de defensa y sus propósitos sociales, de desarrollo humano”, añadió.

El ministro indicó que ese es el “legado” del fallecido Hugo Chávez y son las instrucciones “claras y diáfanas” de Nicolás Maduro.

“Cuando el enemigo imperialista cree estar avanzando y venciendo, siempre el pueblo venezolano, en unión cívico militar, los espera para derrotarlo”, apuntó.

“Para dar las luchas políticas, sociales y también militares, para preservar la revolución bolivariana como proyecto político consagrado en la Constitución bolivariana. Venezuela toda es Santa Inés, es un campo para la defensa de la patria, de la lucha permanente para esperar a quienes pretenden maltratarnos y agredirnos, es el epicentro de la lucha por las causas justas”, agregó.

Por otra parte, Padrino López dijo que el próximo año se “presenta inspirador” para seguir el “camino de victorias de la paz nacional”.

Padrino López suele realizar afirmaciones de este tipo. Hace apenas unas semanas, durante el aniversario 101 de la Aviación Militar Bolivariana, el funcionario sentenció que “la verdad es una sola, y la verdad es que el territorio colombiano auspiciado por esa oligarquía se ha convertido en una amenaza, no solamente regional, sino para todo el mundo en la producción y la distribución de drogas”.

En el mismo evento, transmitido por el canal estatal VTV, insistió en que el narcotráfico está siendo alimentado por la “oligarquía” colombiana, al punto que grupos que calificó como terroristas y narcotraficantes han empezado a usar el territorio venezolano como una puerta de salida para los estupefacientes.

