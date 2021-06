La Organización Mundial de la Salud define como Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico (MIS-C, sus siglas inglés) un episodio de enfermedad que afecta a los niños que ya han superado el coronavirus. En estos casos, muy pocos, los más pequeños pasan el covid sin apenas ninguna afectación, pero un mes después enferman gravemente.

En cualquier caso, los casos son muy reducidos en España. Desde que empezó la pandemia, los hospitales han registrado un total de 90 episodios de MIS-C entre menores de edad. Únicamente, en el grupo de estos afectados, se han producido dos fallecimientos y los dos tenían enfermedades previas, por lo que el alarmismo es relativo.

Los médicos no tienen todavía una base suficiente para determinar la causa de este síndrome que afecta a los más pequeños. Por ahora, las conclusiones no son claras, aunque los expertos coinciden en que se trata de una consecuencia del coronavirus, pese a que durante la infección de la propia enfermedad no se produjeran síntomas relevantes.

Los criterios de la OMS para diagnosticar el MIS-C

La OMS ha establecido unos criterios preliminares para el diagnóstico del MIS-C. En este sentido, los síntomas que deben presentar son dos de los siguientes: inflamación, hipotensión, anomalías coronarias, coaugolopatía o problemas intestinales. Además, deben presentan fiebre durante tres días o más.

Para diagnosticar con MIS-C se deberán tener indicadores de inflamación, como la proteína C reactiva, elevados, no presentar ninguna otra causa infecciosa de inflamación y evidencia de que ha pasado el coronavirus o ha estado en contacto con alguien que sí lo haya hecho.

