El 14 de marzo comenzó el juicio contra el cineasta Nicolás López, acusado de violación y abuso sexual reiterados, y ultraje público cometidos presuntamente contra cinco modelos y actrices, entre 2004 y 2016. Y hoy comienza a llegar a su fin.

Esto, luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar entregara el veredicto. El juez redactor Fernan Rioseco señaló que se llegó a la decisión en forma unánime. En ese sentido, el tribunal dio por acreditado dos delitos de abuso sexual.

“Se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de dos delitos de abusos sexual, previstos y sancionados en el artículo 366, en relación con los Artículos 361, número 1 y 366 ter, todos del Código Penal, cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de M.J.V.S., y a fines de noviembre de 2016, en perjuicio de D.A.M.C.”, dijo Rioseco.

Sin embargo, el juez señaló que no se daba por acreditada la violación contra una mujer, que habría ocurrido en 2004 en Viña del Mar, y que en ese entonces tenía 17 años. “La prueba de cargo fue insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del tipo penal de violación propuesto por los acusadores”. Asimismo, fue absuelto por otro delito de violación y abuso sexual reiterado, ocurridos en Santiago entre 2015 y 2016.

También fue absuelto del delito de ultraje público, en un hecho denunciado por una modelo nacional en un encuentro en el bar Liguria en 2012.

La lectura de comunicación de sentencia será el lunes 16 de mayo, a las 15 horas.

La fiscalía había solicitado al tribunal dictaminar una pena cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por la acusación de abuso sexual.

El Ministerio Público afirmó que López borró más de 2700 mensajes de WhatsApp, que luego fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconocería los hechos presentados en juicio, según el Ministerio Público. Además, según el órgano persecutor el cineasta demoró meses en entregar su celular para ser registrado.

La defensa de López y abogado querellante

Una de los cuatro abogados defensores de López, Grace Méndez, pidió la rebaja del condenado en dos grados, en virtud de dos supuestas circunstancias atenuantes: la colaboración de López en el caso y la “acumulación material de pena”.

En ese sentido, la defensa solicitó una rebaja “en dos grados, como solicitud principal. Pedimos que se condene a nuestro representado a dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, considerando que existen dos circunstancias atenuantes, ninguna agravante, y en ambos casos pedimos se sustituya por la de remisión condicional de la pena”.

Méndez agregó que “y si tribunal decide en rebajar un solo grado, serían dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, con lo que en ese caso solicitaríamos que ambas penas puedan ser cumplidas (…) con una pena única de libertad vigilada intensiva, además de que se disponga (…) la omisión de las condenas, desde su extracto de afiliación de antecedentes, por tratarse de la primera”.

Por su parte, el abogado querellante Juan Pablo Hermosilla valoró la decisión del tribunal: “Creo que es un muy buen fallo, que tiene implicancias que van más allá de los casos concretos por los cuales condena. Creo que es un fallo que hay que analizarlo con calma, porque establece claramente una posición distinta de la jurisprudencia chilena en torno a estos temas, que tendían a ser dejados de lados”.

A su vez, agregó que “es una señal enorme para otras mujeres que, eventualmente el día de mañana, puedan sentirse en situaciones similares para que denuncien, se defiendan y enfrenten a los agresores y no se guarde silencio frente a estos actos”.

Audiencias previas y el inicio del caso

Ayer, el cineasta, autor de películas como “Qué pena tu vida”, “Promedio rojo” y “Hazlo como hombre”, se refirió al juicio, afirmando su inocencia. “Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”, agregó López ayer en un comunicado.

El caso de Nicolás López se destapó luego de que se publicara un reportaje en revista Sábado de El Mercurio, donde un grupo de mujeres, entre ellas actrices, denunciaban que el imputado realizó abuso sexual y acoso laboral contra ellas. En ese sentido, según acusaron, que López las habría forzado a sostener encuentros sexuales tras contactarlas para participar en alguna de sus películas.

Por el juicio testificaron varias actrices, algunas cercanas al imputado, como Ignacia Allamand, Paz Bascuñán y Loreto Aravena, quienes declararon a favor del acusado. Josefina Montané y la asistente de vestuario Alba Giner, en tanto, han testimoniado en contra del realizador.

