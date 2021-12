De visita en la Región de O’Higgins, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se reunió esta tarde con familiares de jóvenes víctimas de la delincuencia.

“Estos asesinatos fueron cometidos por jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad, entre 15 y 18 años, que asesinaron a otros jóvenes, por no querer entregar un celular, por defender a otra persona o por simplemente estar en un lugar donde otros no querían que ellos estuvieran”, comenzó señalando Kast, quien además fue acompañado por el alcalde Lo Barnechea, Cristóbal Lira.

A su juicio, “estas familias no han tenido justicia, no han podido tener paz, porque no hay paz sino hay justicia, y eso es lo que anhelan millones de chilenos, justicia para vivir la paz, para poder vivir en tranquilidad y encontrarse con los suyos, una vez que se sabe que aquellos que arrebataron la vida de otros están cumpliendo con lo que exige la ley”.

El candidato dio cuenta de una serie de fallas del sistema, así como de distintos organismos, acusando -por ejemplo- que “tenemos también una defensora de la Niñez que se preocupa a veces más por aquellos jóvenes delincuentes, que por aquellos jóvenes que fueron víctimas de esos delincuentes. Estas familias están en la indefensión y ellos lo que solicitan son cosas tan esenciales como que los juicios se lleven adelante en tiempo y forma y que no se dilaten una y otra vez”, así como la atención del Estado y que las sanciones se cumplan.

Según Kast, “hoy las sanciones para menores de edad que cometen asesinatos son bajas, lo que se pide es que la sanción sea de 15 años y que una pena al menos se cumpla en dos tercios de la condena. Hoy muchas veces estas personas son condenadas a 5 años, a los dos años ya están con medidas de libertad y vuelven a delinquir”.

Junto con asegurar que este es un tema humano, que debe ir más allá del color político, Kast recalcó que “lo que yo he asumido como compromiso es que si tengo el honor de ser Presidente, alguno de los proyectos de ley que ya están presentados en el Congreso, van a tener la urgencia necesaria para tramitar rápidamente y buscarse una solución a este problema”.

