En medio del debate sobre el retiro de los fondos de pensiones, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, coincidió este viernes con el plateamiento hecho ayer por Sebastián Sichel, mostrándose de acuerdo con que las personas puedan sacar el 100% de sus ahorros previsionales, porque “se los van a robar”.

“Creo que efectivamente a estas alturas, lo mejor es que dejen que todo el mundo retire el 100%, porque se los van a robar, porque pueden que le roben la plata que ya está adentro o puede que empiecen a decir, ‘no le vamos a sacar la plata, pero se va a invertir en obras públicas en Chile'”, afirmó Matthei.

En ese contexto, Matthei comentó que “las pensiones van a ser cada vez peores obviamente, si se ha retirado el dinero y además se ha gastado todo el dinero que teníamos ahorrado en otras cosas, obviamente que las pensiones en vez de mejorar van a empeorar en el futuro. Eso es desgraciadamente así”.

Agregó: “Además tenemos una cantidad de diputados y senadores que están básicamente preocupados de su reelección, no del país. Esos diputados y senadores no encontrarían un trabajo en donde ganen lo que ganan, entonces tienen que asegurarse ellos”.

Asimismo, aseguró que mientras fue parlamentaria no estaba obligada a cotizar, “pero durante 21 años coticé religiosamente, porque estaba preocupada obviamente de cuando llegara a la etapa de hoy, de adulto mayor. De tal manera que yo tengo 21 años de ahorro voluntario, ese dinero es mío, no es ni de los diputados, ni de los senadores, ni del Gobierno, ni de nadie, es mío, y creo de verdad que me lo van a robar”.

Con ello, acotó que “yo en este momento de cada mil pesos que tengo, debo haber cotizado 300 pesos y los otros 700 pesos son intereses y reajustes. Por lo tanto, aunque no me quiten la plata, pero si obligan a que se invierta en cosas que no dan intereses y reajustes igual, me están robando, que es lo que yo creo que va a pasar”.

