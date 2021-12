Tras la llegada ayer a Chile de la ex Presidenta y ahora Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, el candidato José Antonio Kast, afirmó que en caso de que Gabriel Boric se reúna con ella, a él también le gustaría hacerlo, pues es “importante” que conozca los planteamientos de ambos candidatos presidenciales.

En medio de una actividad en Buin donde lanzó su plan de gobierno para los adultos mayores, Kast dijo que “me alegro como todos de que la Presidenta pueda llegar a Chile a compartir con su familia, lo dije ayer también, que el día de las elecciones siempre es un día de encuentro familiar (…) porque es el día en que se encuentra la familia y eso se ha mantenido en el tiempo y creo que la Presidenta Bachelet también puede buscar en este día un momento de encuentro con sus nietos con sus hijos y me parece correcto”.

“Respecto de lo que que diga el comando de Gabriel Boric, yo no sé si él se habrá reunido ya con la Presidente, es probable que tenga una reunión, si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”, afirmó Kast.

En esa línea, el ex diputado UDI insistió en que “me encantaría de que si Gabriel Boric se va a juntar con ella, yo también pudiera juntarme con ella para explicarle el por qué de nuestras disputas”.

Además recordó que “la Presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el PC, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia, pero la tuvo en algunos ministerios, la gran diferencia y que no sé si ella lo avala tanto, puede ser, porque es legítimo, es que Gabriel Boric va a tener al PC completo dentro del Gobierno, va a ser su ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa”.

Con ello, Kast comentó que si Bachelet “lo apoya, está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los Derechos Humanos y que el PC, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas, ni en Venezuela, ni en Cuba ni en Nicaragua”.

“Por lo tanto, yo creo que ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé, es su libertad, pero también ella tiene que tener claro que representa a todos los países del mundo en la defensa de la libertad y en el respeto a los Derechos Humanos”, sostuvo.

