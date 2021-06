“Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo”. Este antiguo y popular dicho bien podría valer para justificar las conclusiones de un nuevo artículo de investigación publicado en el ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’, realizado por científicos de la Universidad de Lübeck, en Alemania. Al parecer, si sigues esta conocida regla a rajatabla, tendrás muchísimas más probabilidades de tener éxito a la hora de adelgazar.

Evidentemente, las cenas copiosas nunca son buenas. El estómago lleno horas antes de acostarte hace un flaco favor a tu calidad del sueño, y si encima su contenido es de grasas saturadas y fritos, tu salud cardiovascular también se resentirá. Son muchos los médicos que recomiendan siempre meterse en el sobre con la digestión ya hecha. Básicamente, si no lo haces te expones a una serie de riesgos que pueden echar por tierra tu buen sueño. Ya no solo a largo plazo, seguro que no quieres despertarte en mitad de la noche con acidez estomacal: al mantenerte tumbado, los ácidos estomacales tienen mucha más probabilidad de subir por tu esófago.

Desayunar poco produce una sensación que todo el mundo conoce: el hambre a media mañana, lo que no te ayudará nada a la hora de adelgazar

Pero volviendo al estudio, los investigadores llegaron a la conclusión a raíz del concepto de la termogénesis inducida por la dieta (conocida por las siglas “DIT”). Esta se refiere a la cantidad de calorías que el cuerpo gasta para calentar el cuerpo y digerir los alimentos, según informa ‘The Daily Mail’. En base a esto, demostraron que era el doble de alto para aquellos que comían más en el desayuno que en la cena, por lo que a más gasto de calorías, más rápido es el proceso de adelgazamiento.

Por otro lado, no desayunar mucho produce una sensación que seguramente todo el mundo conoce: el hambre a media mañana. Es más probable caer en la tentación de las meriendas de media mañana, y a no ser que te decantes por piezas de fruta, seguramente tu estómago te pida algún cruasán o dulce con grasas transgénicas. Para realizar el estudio, los científicos reunieron a 16 hombres que adoptaron la costumbre de desayunar mucho, almorzar menos y cenar poco durante varios días. Al cabo de un tiempo, hicieron lo contrario. Así, el DIT fue 2,5 veces mayor cuando la mayor ingesta fue matutina que vespertina.

La termogénesis inducida por la dieta es la forma en la que el cuerpo se calienta para ayudar a la digestión y transportar la sangre. De este modo, los diferentes alimentos y horarios de las comidas influyen a la cantidad de calorías que el cuerpo quema. Por todo ello, si de verdad estás pensando en adelgazar deberías reservarte para nada más levantarte, en vez de ir acumulando hambre durante todo el día.

“Nuestros resultados muestran que cualquier comida que ingieras en el desayuno, independientemente de cual sea, crea el doble de termogénesis inducida por la dieta que la misma comida que se consume en la cena”, explica Juliane Richter, autora del estudio, al medio británico. “Este hallazgo es muy significativo para muchas personas, ya que confirma el valor de comer bien y adecuadamente en el desayuno”.

Si también quieres prevenir la gripe estacional, además de adelgazar, los kiwis y los plátanos serán tus mejores opciones para desayunar

“Comer más en el desayuno en lugar de en la cena podría prevenir la obesidad y un nivel alto de azúcar en sangre”, concluye Richter. Si quieres evitar estos dos males, o tan solo buscas llevar una vida más sana y a la vez aprovechar para ponerte en forma y adelgazar, aquí van una serie de alimentos para comer nada más levantarte que te ayudarán a la hora de cumplir tus objetivos de ‘fitness’. Puedes combinarlos para así hacerlos más completos y evitar que a media mañana tengas que recurrir a la típica tortilla de patata.

Plátanos o kiwis

Los primeros tienen un alto contenido en potasio, un mineral que te recarga de energía y previene los calambres musculares. También está compuesto enteramente por fibra, por lo que es ideal para adelgazar. Y, en último lugar, evita que tengas hambre irracional en las horas siguientes, ya que contiene un elevado número de carbohidratos y de vitamina B, lo que regula el nivel de azúcar en sangre.

Los kiwis, por su parte, son una de las frutas más completas que existen por su gran contenido de vitamina C que, al igual que sucede en las naranjas o en las mandarinas, refuerza el sistema inmunológico previniendo enfermedades al fomentar la producción de glóbulos rojos y blancos que funcionan como barrera de las enfermedades producidas por virus y bacterias. Por tanto, si no solo quieres adelgazar, sino también prevenir la gripe estacional, esta es la combinación perfecta de fruta para nada más comenzar el día.

Huevos

Si tienes un plan de adelgazamiento severo y estricto será mejor que los comas cocidos. Los huevos fritos no se suelen recomendar en los regímenes para perder peso debido a que contienen grasas y demasiados carbohidratos. Sin embargo, y atendiendo a la investigación anteriormente mencionada, constituirán tu principal aporte energético para el resto del día. Recuerda: hay que desayunar copiosamente para prevenir el hambre en el resto de la mañana, y cenar frugalmente para que la quema de calorías sea más efectiva.

Yogures

Si quieres mantener tus niveles de glucosa estables, lo mejor es que optes por los naturales sin azúcar. Al principio te sabrán un poco insípidos, hasta que te acostumbres. El yogur al fin y al cabo es un producto muy nutritivo con una gran fuente de calcio que ayuda a la salud ósea. Además, ofrece un aporte extra de potasio y fósforo para reforzar el sistema inmunológico. También tiene un alto contenido de proteínas que llenan de energía tu organismo. Y, entre otros beneficios, mejoran la salud cardiovascular debido a su gran concentración de grasas monoinsaturadas.

Nueces

El snack estrella para todas tus mañanas. Contienen ínfimas cantidades de materia grasa, y satisface el 91% de las necesidades diarias de ácidos grasos omega 3, según informa el portal ‘Cuerpo y Mente’, lo que previene el envejecimiento y graves enfermedades como el cáncer. También mejoran la salud cardiovascular. En definitiva, este es el alimento que además puedes consumir en el resto de la mañana, ya que no engorda y es un potente saciante.

/psg