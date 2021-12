La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo enfrenta un “tsunami de contagios” causados por las variantes Ómicron y Delta, por lo que recomendó a los gobiernos tomar medidas antes de que se generen crisis sanitarias, en el marco de las fiestas de fin de año y las próximas vacaciones.

La jefa técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove, alertó sobre la posible expansión de los brotes de la enfermedad del SARS-CoV-2 y aseguró que está preocupada por la aparición de la variante Ómicron cerca de las fiestas de final de año.

“Cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”, señaló la experta al diario El País. En ese sentido, Van Kerkhove precisó que “nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta como de Ómicron”.

Por ello, la jefa técnica de la OMS instó a que “los gobiernos no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos”. Además, la experta recomendó que “antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones”.

Van Kerkhove advirtió que, si bien es “esperable que Ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune”, eso no quiere decir que “las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a Delta. Así que, por favor, vacúnense”.

Bajo esa misma línea, la experta recalcó a los Estados del mundo que “ahora es el momento de actuar también contra la variante Delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación, todavía hay grandes focos de personas vulnerables que no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Y en el resto del mundo hay una cantidad enorme. Y ese es el gran problema, sea la variante que sea”.

Finalmente y ante las festividades que se aproximan, desde la OMS recomiendan que para prevenir los contagios la “vacunación por sí sola no es suficiente. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección. Así que pedimos que, si vas a participar en reuniones, estés vacunado, te hagas un test antes de ir, mantengas una buena ventilación en la habitación y lleves mascarilla cuando sea factible”.

/psg