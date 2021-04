La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales. La iniciativa fue respaldada con 10 votos a favor y una abstención, de la diputada María José Hoffmann (UDI)

El proyecto no obtuvo la aprobación por unanimidad debido a la abstención de la parlamentaria UDI.

“A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba”, indicó la legisladora.

“Yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo”, agregó.

El proyecto será discutido en particular en la comisión, para luego ser derivado a la Sala de la Cámara Baja.

/gap