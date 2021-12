Diversas reacciones generó en el comando de José Antonio Kast, el apoyo que este martes oficializó la ex Presidenta Michelle Bachelet a Gabriel Boric.

Ante ello, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, restó dramatismo al asunto, afirmando que “el hecho de que una persona apoye a un candidato no significa que la traspase votos”.

Tras participar en una actividad con mujeres y otras voceras del comando en el Parque de Las Esculturas de Providencia, Matthei fue consultada al respecto: “Tremenda sorpresa (…) Quitémosle drama a todo esto, alguien tenía alguna duda de que ella iba a votar por Boric, alguien tenía alguna duda que se iba a juntar con él e iba a hacerle el gesto, si esto era obvio que iba a suceder”.

No obstante, indicó que “el hecho de que una persona apoye a un candidato no significa que la traspase votos, si ella tuviese el poder de traspasar votos, bueno hoy la candidata del sector de izquierda sería Paula Narváez no, así que ella está en su derecho, es chilena, vino acá a ver a sus hijos, hay elecciones y da a conocer su posición que por lo demás nadie tenía ninguna duda”.

Según Matthei, este apoyo de Bachelet a Boric “no mueve la aguja, porque como le digo si moviera la aguja hoy la candidata sería Paula Narváez que de alguna manera la ungió. Lo que me preocupa es que se están prometiendo muchas cosas y todo esto a pagarse con reformas tributarias”, recordando que en el gobierno de Bachelet no se lograron las expectativas que generó una reforma tributaria.

“Todas esas son promesas falsas, que no se van a poder cumplir, porque van a recaudar más o menos la cuarta parte de lo que dicen que van a recaudar, yo solamente quiero señalar tengan cuidado, tengan ojo, aquí el prometer es muy fácil, pero después las cosas no se cumplen”, advirtió la jefa comunal.

En la actividad también participaron otras voceras del comando como Paula Daza y Marcela Sabat, sobre el apoyo de Bachelet a Boric, la ex subsecretaria de Salud Pública comentó que “no había ninguna duda que ella comparte las visiones de país de Boric, es una ciudadana, es chilena y como cualquier ciudadana chilena que viene a nuestro país tiene el derecho a manifestar su opción de voto”.

Test de drogas

Daza también se refirió nuevamente al test de drogas que se realizó Boric y que dio a conocer en el debate televisivo de anoche.

La doctora reiteró que el test de drogas “que se hace en el pelo permite detectar claramente si la persona ha consumido en el mediano plazo algún tipo de drogas, el examen de orina se hace en general para una situación aguda, si la persona ha consumido algún tipo de drogas en las últimas 24 a 48 horas”, añadiendo que es el presidenciable quien debe aclarar las dudas que han surgido sobre el tema.

“Yo no he conversado de este tema con el candidato Kast, pero creo que él no tendría ningún problema hacerse el test de droga en el pelo, este es un examen que tiene un resultado en diez y 14 días”, afirmó Daza, quien acotó que hay laboratorios en Chile que tienen precios “menores” a los $700 mil para un examen de pelo.

En la actividad también participó la ex vocera del comando del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, quien aludió a la fecha en que Boric se efectuó el examen, debido a que estuvo en síntomas de coronavirus el 2 de noviembre. “Lamento que esa pregunta le haya molestado ayer y no la haya contestado y lamento la forma en que trató al periodista”, que le formuló la consulta tras el debate.

