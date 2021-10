Un revés tuvo esta jornada la candidatura presidencial del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Esto, luego de que el histórico militante UDI, senador y exministro Segpres de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado, anunciara que apoyará a José Antonio Kast, en la primera vuelta presidencial.

A finales de septiembre, Alvarado -reconocido por sus nexos transversales en el Congreso- había advertido el riesgo de “vitrineo” de militantes de la coalición hacia la candidatura de Kast a raíz de las deterioradas relaciones que ya en ese entonces se ventilaban entre el abanderado oficialista y los partidos que lo respaldaban. Palabras que le significaron duras críticas por parte Sichel, quien lo calificó de “senador designado” y de ser parte de la “vieja política”.

Y este martes, en entrevista con La Segunda, Alvarado cruzó la vereda y comunicó su decisión de no apoyar a Sichel -abanderado que formalmente respalda su partido- y apostar por el exmilitante UDI y líder del Partido Republicano.

Dentro de sus argumentos para respaldar a Kast están los diversos “errores” que, a su juicio, Sichel cometió. Esto en referencia a su “amenaza” de no apoyar a los parlamentarios oficialistas que votaran a favor del cuarto retiro en la Cámara, no reconocer que había hecho retiro del primero 10% y el que no haya reconocido su pasado de lobbysta. A esto se suma la postura crítica del expresidente del BancoEstado respecto a Kast y el no sincerar si lo apoyaría en una eventual segunda vuelta (postura que reforzó esta jornada).

“Si ese candidato (Sichel) está donde está, es por la acogida que le dio la coalición de Chile Vamos, y si no lo acompañan los resultados en la primera vuelta, lo lógico es que apoye sin condiciones al candidato más cercano a ese sector político, que es Kast. Y si sumamos que como estrategia de campaña en las últimas 48 horas su objetivo central es confrontar a Kast en vez de confrontar a los candidatos de la izquierda, indudablemente que es una candidatura que a mi juicio ha perdido el foco y que hace que hoy día muchos militantes, simpatizantes de la coalición, estén con Kast y así lo reflejan las encuestas”, aseguró Alvarado.

El senador gremialista afirmó además que “yo siento hoy día que el alma y el corazón de Chile Vamos están con Kast, pero producto de los errores de Sichel que no supo aprovechar la oportunidad de un triunfo en una primaria de la coalición”. Por eso fue categórico en señalar que “yo desde ya prefiero apoyar derechamente en primera vuelta a José Antonio Kast”.

“Aquí lo correcto y lo lógico es decir que si no tiene la opción de pasar a una segunda vuelta, apoyará al candidato más cercano que es Kast. Pero cuando se produce esa ambigüedad y vemos una campaña focalizada en criticar a Kast, que va primero en la encuestas, es como la gota que colmó el vaso”, complementó el también exdiputado por Chiloé.

En ese sentido, Alvarado aseguró que “es un secreto a voces” que los simpatizantes de Chile Podemos Más están con Kast y no con Sichel.

“Institucionalmente hubo una primaria y siento que los partidos están comprometidos, pero si uno recorre el territorio, yo no tengo ningún temor a señalar que mayoritariamente los simpatizantes de centroderecha, de la coalición, están apoyando a José Antonio. Es un secreto a voces”, indicó.

“Cuando uno cree que gana por votos propios, desconociendo el apoyo de una base electoral relevante de los partidos, indudablemente que empieza a cometer errores. Y esos errores se basan fundamentalmente en no entender que la política es un proyecto colectivo, no es un proyecto personal. Hay que abrir el espacio a todos y no ningunear a la política como lo ha hecho de manera fácil y liviana”, cerró Alvarado.

Desde Chile Podemos Más habían advertido durante los últimos días los riesgos del ataque de Sichel a Kast. Esto, argumentando que quien pase a segunda vuelta necesitará el apoyo del perdedor para así lograr una sumatoria de votos que les permita ganarle al contendor de izquierda en el balotaje.

Otro descuelgue UDI: diputado Labbé

Poco después de que Alvarado sincerara su apoyo a Kast, otro parlamentario UDI se sumó al descuelgue a favor del líder del Partido Republicano: el diputado Cristián Labbé.

A través de un breve video, el parlamentario expresó: “Hoy he tomado la decisión de votar por José Antonio Kast en primera vuelta, porque es quien ha tomado liderazgo en la derecha. Además, es quien puede mejor defender la libertad para los próximos años”.

