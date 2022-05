Una serie de reacciones en la oposición generaron los dichos del ministro Giorgio Jackson en relación a los últimos hechos de violencia en el país.

Luego que se reportaran tres heridos a bala durante la marcha del Día del Trabajador, Jackson señaló que “es una de las preocupaciones del Ministerio del Interior y se va a expresar en materia legislativa y Ejecutiva. El control, o más bien el descontrol de armas, es una de las materias que se heredan”.

Sobre este punto, tanto ex ministros como ex subsecretarios criticaron los dichos del actual titular de la Segpres debido a que lo acusaron de votar en contra la idea de legislar el proyecto de tenencia de armas presentado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Tal es el caso de su antecesor, Juan José Ossa, quien señaló a través de su cuenta de Twitter que “desde que salí del gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra idea de legislar control de armas”.

Desde que salí de gob no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero Ministro @GiorgioJackson ud votó en contra idea de legislar control de armas. Y seguimos esperando renueven urgencia a proyecto contra Narcotráfico, a punto de ser ley. — Juan José Ossa (@juanjoseossasc) May 2, 2022

Por su parte, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “la modernización del Control de Armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el Control de Armas, usted y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra”.

Ministro @GiorgioJackson, la modernización del Control de Armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el Control de Armas, Ud y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra. pic.twitter.com/PULPWUcQJB — Juan Francisco Galli (@GalliJF) May 2, 2022

A su vez, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, señaló: “Ministro Giorgio Jackson, la ley de Armas, que entrega nuevas herramientas para combatir el flagelo del uso de armas de fuego, demoró 14 años. Cuando se votó la idea de legislar en 2017 solo usted y el Presidente Gabriel Boric votaron en contra. Implementar esa ley es tarea de su gobierno”.

Ministro @GiorgioJackson la ley de Armas, que entrega nuevas herramientas para combatir el flagelo del uso de armas de fuego, demoró 14 años. Cuando se votó la idea de legislar en 2017 solo Ud. y el Pdte @gabrielboric votaron en contra. Implementar esa ley es tarea de su gobierno pic.twitter.com/7YpcAz3hwH — María José Gómez García (@Mjgomezg) May 2, 2022

