La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconció este martes su preocupación por la tendencia al alza de contagios por covid-19 que ha experimentado el país en las últimas semanas, aunque marcando una diferencia con los periodos más difíciles de la pandemia.

En los últimos 12 días -desde que se pasó la barrera de los mil contagios diarios-, el promedio de casos reportados es de 1.600, con un peak de 2.086, registrado el pasado viernes. Por eso, el Minsal se mantiene obserevando la tendencia -aumento de casos en función al número de exámenes- y la positividad, “porque con alrededor de 60 mil exámenes nos movemos en una positividad del 2% al 3% y si esto sigue aumentando, obviamente nos pone en alerta”, sostuvo en conversación con Cooperativa.

Pero Daza enfatizó en que “en los periodos más malos de la pandemia, nosotros teníamos una positividad del 40% al 50%; o sea, obviamente estamos en una situación que nos preocupa, estamos con una situación de tendencia al alza, pero muy distinta a lo que fue lo periodos más difíciles, como el año pasado, y también cuando llegamos a tener una positividad de 12%-15% con más de 4 mil personas covid hospitalizadas”.

“Nos pone en alerta la tendencia al alza, un leve aumento en las camas UCI con alrededor de 430 enfermos, pero todo esto no hace tomar medidas principalmente de restricción de aforos, que es lo que podemos hacer con el nuevo Paso a Paso”, agregó. Esto, porque es en las reuniones sociales donde se manifiesta mayormente la disminución de la percepción de riesgo, sumado a la variante Delta, ya conocida por su contagiosidad, combinación de factores que, según Daza, “puede producir esta tendencia al aumento”.

Proceso de vacunación

Una de las estrategias que ha potenciado el Minsal en esta etapa es el reforzamiento al proceso de vacunación, especialmente a las dosis de refuerzo, pues quienes se vacunaron hace seis meses o más, ya tienen una disminución de sus anticuerpos.

En ese sentido, Daza llamó a que todas las personas se testeen al mínimo síntoma de resfriado, porque ante la circulación de Delta “hemos visto que las personas vacunadas pueden tener un poco de dolor de cabeza o pensar que es un resfrío o alergia”. Incluso, a quienes se encuentren sin síntomas pero que hayan estado en situación de riesgo, también los llamó a testearse.

En cuanto al proceso con los menores de edad, detalló que ya se ha logrado un 90% de vacunados en menores entre 12 a 17 años, y un 60% entre 6 a 11 años. De hecho, anunció que a partir del 1 de noviembre, los menores de 12 años en adelante deberán contar con su pase de movilidad, “porque ya ha pasado tiempo desde que tienen una vacuna”.

Una situación similar fue anunciada ayer, pero para los mayores de 55 años, quienes deberán tener, a partir del 1 de noviembre, su dosis de refuerzo para acceder al pase de movilidad, de lo contrario, éste se inhabilitará.

Esto, como parte de las distintas estrategias que busca aplicar el Minsal para enfrentar el problema de quienes aún no se vacunan. Según Daza, las causas son múltiples y no hay un solo perfil: “hay desconfianza, personas que no entienden, por temor o quizá un poco por apatía”, sostuvo.

RM a fase 3

La Región Metropolitana -y otras 10 comunas del país- comenzará a partir de mañana miércoles su retroceso a la fase 3 (Preparación) del Plan Paso a Paso. Esto, a raíz de la alta tasa de incidencia de casos, la mayor del país. Esta fase del plan implica principalmente cambios en aforos para determinadas actividades, las que Daza profundizó.

“Las actividades escolares se mantienen, el protocolo de los colegios también”, aclaró. En el caso de lo establecimientos que tengan enseñanza media y el 80% de los niños vacunados no requieren esta restricción en las salas de clases, pero sí el protocolo de mantener ventanas abiertas y uso de mascarilla”, sostuvo.

Donde sí puede haber restricciones de aforo, aclaró, es para actividades como graduaciones, donde sí se debe respetar el porcentaje máximo permitido. “En un lugar cerrado puede haber un 50% de aforo si están todos vacunados y un 60% si la actividad es al aire libre. Puede haber una leve restricción en este caso”, aclaró la subsecretaria.

