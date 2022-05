Malestar ha generado en miembros de la familia Luchsinger, dirigentes gremiales y políticos de La Araucanía, la determinación de Gendarmería de otorgar al machi Celestino Córdova el beneficio de la salida dominical y trimestral que comienza a regir este mes.

La autoridad ancestral mapuche está cumpliendo una condena de 18 años de reclusión por el incendio con homicidio del matrimonio de Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69 años), ocurrido la noche del 4 de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue de Vilcún.

Además, se autorizó a Córdova para que desarrolle un ceremonial mapuche al interior del Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, al que podrán asistir 200 personas y que se realizaría este jueves.

El organismo penitenciario abordó la polémica en un comunicado en el que explican que el viernes 29 de abril el Consejo Técnico de Gendarmería de Chile sesionó en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, oportunidad en la que se evaluó la solicitud de beneficios intrapenitenciarios del interno. Según la normativa vigente y el reglamento penitenciario, se le otorgó al condenado, la salida dominical que regirá a partir del domingo 8 de mayo, junto al beneficio de salida trimestral a partir del martes 10 de mayo del presente año, como parte del proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad, señalaron.

Carlos Tenorio, abogado de la familia Luchsinger-Mackay sostuvo que “dar estos beneficios al condenado Córdoba Tránsito no nos sorprende en ningún caso, porque ya se veía venir a partir de las decisiones que adoptó la autoridad competente del Ministerio Justicia del gobierno anterior, encabezada por el ministro de justicia de entonces Hernán Larraín, qué empezaron a dar ciertos atisbos de condiciones beneficiosas para esta clase de condenados, modificando decretos y ciertas facilidades para esta clase como decía yo de elite, de personas condenadas por delitos vinculados a la causa territorial mapuche”.

Larraín fue el encargado del diálogo entre el Ejecutivo y Córdova durante la huelga de hambre seca que mantuvo a mediados de 2020.

Acciones dependen de decisión de los Luchsinger

“No resulta una sorpresa en ese sentido, menos aún cuando uno verifica que en el caso de los otros condenados, los primos Tralcal (José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel), ya se han otorgado beneficios como esos e inclusive es más, en el caso de ellos ya están postulando a una libertad condicional, pese a que recién han cumplido tres años de la condena″.

Ante eventuales acciones judiciales que pueda emprender la familia Luchsinger-Mackay, Tenorio adelantó que se estaría evaluando y debe ser conversado con los cercanos a las víctimas.

“Me queda una conversación pendiente con ellos, para saber cuál es su postura ante una eventual impugnación, existen herramientas legales con las cuales puedan oponerse a esto, que son tanto del ámbito administrativo como jurisdiccional. Es decir se podría presentar un recurso de protección, o también alguna vía administrativa, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, entre otras. Eso va a depender mucho de la decisión que tome la familia como tal, porque han transcurrido casi 10 años de este hecho, ellos están muy agotados porque no solo han sido víctimas del crimen, que ya de por sí es una carga, una mochila muy grande sino que además han tenido que ser víctimas de todo el escarnio público que esto ha originado y no sé si ellos deseen seguir tolerándolo”, planteó el abogado.

Desde el entorno del machi, Cristina Romo, dijo que Celestino Córdova “toma esta información con templanza, ya que para nosotros es un pequeño avance, dentro de lo que significa avanzar en las distintas demandas que viene levantando desde su encarcelamiento y que seguirá trabajando en el futuro”.

Romo añadió “esta noticia nuevamente llega tarde, en relación que en enero de 2021, debería haber obtenido la salida dominical”.

“Impunidad”

Por su lado el presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo que el beneficio carcelario “es otra demostración del nivel de impunidad, el nivel de diferencia que tienen algunos ciudadanos con respecto al resto. Obviamente que no nos parece bien la justicia debe aplicarse igual para todos, sin beneficios, sobre todo cuando son situación tan graves”.

El dirigente gremial agregó que “es una mala señal junto con otras en el sentido de que, se baja el Estado de Excepción, no se presentan todas las querellas correspondientes, se da beneficios a personas culpables, no se persigue o no se asiste a todos los juicios, para perseguir este tipo de delitos. Entonces todo ese cuadro, va configurando una sensación de impunidad, de diferencia en el trato que tienen estas personas del resto de la sociedad, que no tiene privilegios y debiera tenerlos, sobre todo, cuando sin delitos tan graves” concluyo Patricio Santibáñez.

Por otro lado, Miguel Mellado, parlamentario de la zona manifestó que “es un tremendo error darle la salida a Celestino Córdova, lo mismo que hicieron con los primos Tralcal”.

“La impunidad es más grande en La Araucanía, que la justicia y yo lamento, no sólo por la familia Luchsinger-Mackay sino que por toda la gente de trabajo de La Araucanía”, concluyó el diputado RN.

