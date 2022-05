El ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, abordó esta mañana la razón de por qué en el 2017, junto al entonces diputado Gabriel Boric, ahora Presidente de la República, votaron en contra de la idea de legislar sobre la ley de control de armas, reforma que pudo ser finalmente despachada por el Congreso el 12 de enero de este año, tras 14 años de tramitación.

En conversación con el programa Mucho Gusto de Mega, el ministro Jackson explicó que la votación en contra junto a Boric fue “en protesta”, pues se estaba excluyendo algo que consideraban importante en la tramitación.

“El gobierno en ese momento presentó un proyecto que no contenía aspectos fundamentales para nosotros, que después se terminaron incorporando en el trámite del proyecto, que era principalmente el tema del banco de huellas balísticas”, sostuvo.

Según indicó la autoridad, se necesitaban recursos para invertir en tener un banco de huellas de este tipo, “porque esto nos permite perseguir mejor el delito que solo las penas”, detalló.

“Cuando esto (el control de armas) se aborda solamente desde el punto de vista del aumento de las penas, no resulta, y eso está demostrado”, añadió, indicando que Paz Ciudadana y organizaciones de la sociedad civil llegaron a la misma conclusión en aquél momento.

“Dijeron, mira: un aumento de penas, puede ser, pero esto no va a mejorar la persecución del delito. Va a generar la sensación de que se esta generando más justicia, más castigo, ¿pero va a solucionar el problema? No. Y esa respuesta era unánime”, sostuvo.

Ante esta situación, señaló, y al tener “poco poder en el Congreso, y uno es una bancada minoritaria -en ese caso éramos dos- lo que dijimos fue de alguna manera, un voto de protesta, porque esto se estaba abordando solamente desde el punto de vista del aumento de las penas”.

“Después, cuando se votó en particular, la mayoría del proyecto lo votamos a favor”, añadió.

Críticas desde el gobierno anterior

Hace unos días, el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el ex ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, criticaron la votación de Jackson y Boric en ese entonces.

“La modernización del Control de Armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el Control de Armas, usted y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra”, dijo Galli.

Por su parte, Ossa afirmó: “Desde que salí del gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Jackson, usted votó en contra idea de legislar control de armas. Y seguimos esperando renueven urgencia a proyecto contra narcotráfico, a punto de ir a ley”.

Las críticas de las exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera se dieron luego de que el propio Jackson sostuviera que hay un “descontrol” en la tenencia de armas en la población.

