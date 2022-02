Un fuerte descargo realizó Yolanda Sultana al recordar su presagio sobre un inminente conflicto bélico que remecería al planeta.

Tal como informó La Cuarta, a fines de enero la mentalista advirtió sobre esta situación y aclaró que “no me gustan los derramamientos de sangre”.

“Yo dije que vendría la guerra, y le acerté justamente como ponerle el punto sobre la i”, destacó la consejera de Chile a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania.

A través de redes sociales, Sultana explicó que “yo esto lo dije, para que no digan que Yolanda Sultana se cachiporreó. Igual que dijeron que el Covid no lo había anunciado; Chile entero está de testigo. No di el nombre, pero dije que venía una cosa grave a Chile, lo dije en agosto de 2019″.

“Esto de la guerra lo dije el 20 de enero de 2022. Yo les agradezco de todo corazón a los que a mí me hacen caso”, añadió.

Asimismo, la mentalista destacó “que a mis 82 años me vi a un médico que ve la cabeza y me dice ‘esta mujer está mejor que una niña de 15 años’. Mi cabeza, no mi rodilla. He hecho anuncios tan grandes; veo subiendo la bencina, la comida, va a haber escasez de muchas cosas y ustedes me van a decir qué tiene que ver, si esta cuestión es lejana de Chile, pero sube todo”.

De paso, le envió mensajes al presidente de Estado Unidos: “Que Biden se vaya con cuidado, que no se meta mucho con el presidente de Rusia, justamente porque el que se le meta en el camino le va a tirar el cohete por detrás de la espalda”.

“Que el señor Biden retire sus barcos, sus tropas; y que los japoneses no se meten, o van a tirar una bomba que va a hacer pedazo el mundo entero”, agregó.

DESCARGO DE TÍA YOLI

Finalmente, la Tía Yoli compartió un fuerte descargo. “Yo lo lamento por mis hermanos chilenos que, en estos momentos, están padeciendo. Yo les dije, yo les dije, salgan los chilenos antes que sea demasiado tarde. La voz de Yolanda Sultana es segura para arreglar la situación sentimental, de trabajo, de salud, dejando el alcohol y que haya paz en el mundo entero también”, cerró.

