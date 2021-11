Luego que el Gobierno confirmó su intención de someter a votación en el Congreso la extensión del estado de excepción decretado en dos provincias de La Araucanía, algunos senadores de oposición como Francisco Huenchumilla (DC) y José Miguel Insulza (PS), adelantaron que rechazarán la medida cuando les toque votar en la Cámara Alta.

Al respecto, el senador del Partido Socialista y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, se manifestó en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas porque sólo “agrava la situación” en la macrozona sur del país.

Según adelantó el legislador, de momento su bancada no ha conversado sobre la posibilidad de una extensión del estado de excepción, sin embargo, recalcó que “puedo de decir de inmediato que creo que vamos a estar en contra“.

“No creemos que sea la solución. Si usted pone tropas en un lugar, las pone definitivamente porque la tendencia de los grupos violentistas es replegarse y esperar. Los militares se irían, esperarían dos meses y volvemos a lo mismo. El problema es que cuando los militares van, lo hacen para quedarse y hacer lo que saben, que es disparar. No son lo mismo que Carabineros, tienen un entrenamiento distinto”, profundizó.

Por el contrario, el ex ministro del Interior propuso al Gobierno “apaciguar los ánimos y buscar la forma de calmar las cosas”, ya que “son grupos armados y peligrosos, pero si quieren aislarlos, lo primero que deben hacer es tenderle una mano a todo el resto”.

Un tono similar utilizó el militante de la falange y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien acusó que el Gobierno busca “polarizar las elecciones del 21”.

“Ve que eso le da réditos, y por eso resalta todos los problemas que existen en el país, la delincuencia, el tema de la migración, La Araucanía, el estado de emergencia, y el proyecto de indulto”, agregó.

De acuerdo al senador Francisco Huenchumilla, La Moneda debería dar cuenta de “cuál ha sido la situación, los efectos que se han producido”.

Con esa información en mano, según declaró ante los medios, “tendremos que emitir un juicio”, sin embargo, “yo personalmente, tengo una cierta objeción de fondo: me interesa que las Fuerzas Armadas no se involucren en el barro, en la pelea corta, política, de la derecha y el Gobierno con respecto a lo que está sucediendo en el país. No estoy de acuerdo con esa utilización”.

