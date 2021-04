El fotógrafo Matt Young ha logrado captar un raro fenómeno meteorológico conocido como ‘halo de la Luna’ en la Antártida cerca del Telescopio del Polo Sur, informa Forbes.

Un paraselene o ‘halo de la Luna’ es un fenómeno óptico que ocurre al reflejarse la luz lunar en las nubes o minúsculos cristales de hielo y que se manifiesta como puntos luminosos en un gran círculo.

En la imagen se puede apreciar que este halo forma un arco y rodea la Luna y el Telescopio del Polo Sur, que está diseñado para estudiar la radiación del fondo cósmico.

Sundogs are common in summer at #southpole, when ice crystals refract the sun, creating a circular halo around it. A #moondog is much more rare, when the moon does the same thing. Luckily SPT winterover Matt Young was able to capture one around SPT and DSL! Amazing pic! pic.twitter.com/Qxr7TIbngM

