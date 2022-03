A una semana del traspaso de mando el próximo 11 de marzo, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que esperan que la entrega sea “republicana” y que no ocurran hechos como la agresión sufrida ayer por el Presidente Sebastián Piñera, cuando una mujer le lanzó agua con una botella en La Moneda.

“La sensación de terminar es rara, por un lado a mí como vocero me toca ser un poco bombero, en el sentido que cuando hay crisis uno tiene que altiro ir ver cómo puede ayudar, cooperar, cómo puede a veces contener, dirigir, lo mismo le pasa al ministro del Interior, también a otras personas que están en el comité político. Entonces claro hay un sensación como un poquito de alivio, y al mismo tiempo es como que nos faltó poder hacer más cosas. Uno tiene que hacer una autocrítica de cuestiones que nos pudieron haber faltado, que pudimos haber llegado tarde, que pudimos haber hecho o dicho mejor”, comentó Bellolio a Radio Infinita.

En esa línea, el ministro indicó que “nos queda una semana y ahora lo que nos queda hacer es la entrega, hemos hecho varias reuniones de entrega y ya nos queda muy poquito y que sea republicano y que no ocurran estos hechos como los que vimos el día de ayer, creo que es fundamental para la democracia”.

Pese al ataque al Mandatario, Bellolio consideró que “la foto que de verdad queda es la foto donde el abuelo (de la mujer) es quien abraza (al Presidente), estaba muy apenado por lo que había pasado y claro su nieta intentó humillar a Piñera, terminó humillando a su abuelo y su abuelo lo que hizo es terminar ofreciendo disculpas. Él no tenía ninguna responsabilidad y en el video lo que se demuestra es eso, el Presidente diciéndole ‘usted no tiene ninguna responsabilidad’, por supuesto que estaba preocupado por lo que iba a pasar con ella. Y el Presidente decidió no hacer ningún tipo de acciones legales con lo cual ella estuvo detenida durante un rato, después se hizo un control de identidad y se fue a su casa”.

“La reflexión más de fondo es que ha habido un clima, especialmente en los últimos dos años, que todo se puede hacer, que todo vale con tal de un objetivo político (…) o lo que fuera se puede hacer con violencia, ayer vimos que un par de constituyentes celebraron”, acotó.

A su juicio, “toda esa relativización de la violencia, la justificación de la misma, al final lo que hace es que este tipo de cosas termine ocurriendo y no en cualquier lugar, en La Moneda, con lo simbólica que es La Moneda, es la casa de todos y todas, es el Presidente que está en el marco de una conmemoración de dos años desde que se inició la pandemia (…) entonces que termine tratando de ser opacado, porque no lo fue, por una acción violenta”.

