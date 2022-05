El doctor Sebastián Ugarte confirmó lo expuesto por la ministra de Salud, Begoña Yarza, quien afirmó ayer que se proyecta un aumento de contagios por Covid-19 en nuestro país.

En diálogo con La Cuarta, el médico de la Clínica Indisa explicó que los casos estimados, en un escenario probable, se acercarían a los 8 mil diarios para el 16 de julio, según un análisis de expertos internacionales.

Por lo mismo, reiteró la importancia de tener una dosis de vacuna en los últimos 6 meses.

“En los momentos de más contagio en el país hubo un fuerte interés por la vacunación y se generaban filas en los vacunatorios, sin embargo, las cifras más bajas, la disminución de la demanda hospitalaria, de los casos graves y mortalidad, probablemente se ha asociado a una menor percepción de riesgo”, indicó el doc.

Eso sí, destacó que “la paradoja de esto es que si las cifras han bajado es, precisamente, porque una gran parte de la población tenía vacunaciones recientes, que le daban altos niveles de anticuerpos, y lo protegían de contagiarse y desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, según pasa el tiempo, esa inmunidad disminuye y también aparecen nuevas variantes que son un poco más evasivas”.

ESCENARIO PROBABLE

“Las vacunas de hace un año atrás ya no son tan efectivas y se requiere que las personas estén al día, cosa que quizás no se ha entendido por parte de la población. Además, los vacunatorios, en su mayoría, funcionan de lunes a viernes en horario hábil y aquellas personas que sí desean vacunarse a veces no encuentran en los horarios que salen del trabajo”, reconoció.

Finalmente, sobre el escenario que podría enfrentar la ciudadanía, advirtió que “si bien no es esperable que se reproduzcan medidas como cuarentenas, la cifra de casos, hospitalizaciones y también, desgraciadamente, de casos fatales, deberían ir aumentando en las semanas y meses siguientes, con un máximo en los meses de invierno”.

