La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) y quien ha sido una de las interlocutoras de la oposición en el diálogo con el Gobierno en el marco de la “agenda de mínimos comunes”, analizó la minuta que elaboró el Ejecutivo y que esta mañana se hizo pública.

La parlamentaria, que enfatizó que el plan de La Moneda llegó a las 22:53 horas de ayer, recalcó que el objetivo de la centroizquierda sigue siendo una renta básica universal, esto considerando que desde la administración del Presidente Sebastián Piñera se propone aumentar el Ingreso Familiar de Emergentica (IFE) al 100% del Registro Social de Hogares. En ese sentido, aseguró que lo presentado por el Gobierno será complementado con lo que le responderá la oposición.

“Lo que ocurre es que la propuesta de la oposición todavía no ha sido entregada al Ejecutivo porque la propuesta de la oposición va ser construida desde el Congreso Nacional con la presencia de los actores sociales, para nosotros ese es un paso fundamental, esto no va a ser la propuesta de una bancada, no va a ser la propuesta de un conglomerado. Esta será una propuesta en conversación con las organizaciones sociales”, recalcó.

La parlamentaria de la DC explicó que para eso en las distintas comisiones del Senado se ha coordinado que se establezcan estos diálogos y luego se elabore una propuesta.

Respecto a las ayudas económicas, insistió en que la forma en que sea denominada (renta básica o IFE) “es un detalle”, lo que nosotros queremos es llegar a un propósito, y ese propósito es que nos permita llegar con ayudas sociales, directas, sin burocracia, sin barreras de entrada y que permita a las familias subsistir con dignidad en estos tiempos de pandemia, de crisis social, de confinamiento, de cuarentenas. Ese es el propósito”.

Consultada sobre si el Gobierno “va por un buen camino” con lo entregado como primera propuesta tras establecerse los “mínimos comunes”, Provoste indicó que “lo que ocurre es que esa conversación se complementa con lo que va a plantear la oposición y la oposición va a hacer su propuesta una vez que haya concluido este proceso de diálogo con las organizaciones. Lo hemos conversado esta mañana con la senadora Ximena Rincón (presidencial de la falange) y ella espera poder concluir este proceso durante esta semana. Entendemos el sentido de urgencia y lo vamos a hacer con la comunidad”.

Propuesta paralela

En ese sentido, la senadora aseguró que la reforma presentada en paralelo por diputados desde la DC hasta el PC pasando por el Frente Amplio -que propone una renta básica universal- “es parte de la coordinación”.

Según dijo, ella se ha mantenido en contacto con los autores de ese proyecto, como el diputado Giorgio Jackson (RD) “y le comenté de estas conversaciones a la senadora Rincón”.

“Nos parece muy importante esta actividad donde se refuerza que para la oposición la renta básica universal es una propuesta que viene trabajada, estudiada, hay mucha capacidad puesta detrás de estas iniciativas. Pero quiero insistir en que el nombre a que finalmente lleguemos, no va a entorpecer un camino de diálogo, porque para nosotros lo más importante es que las ayudas sociales lleguen a la ciudadanía. Ese es nuestro foco”, apuntó la senadora Provosote.

Agregando que “esto no es una decisión de una bancada o de un grupo de parlamentarios, la renta básica universal es una propuesta desde la oposición construida con las organizaciones sociales, y por lo tanto, a nosotros nos parece que eso es el elemento distintivo”.

Otros temas que se deben considerar

Por otro lado, sobre los temas que fueron considerados en la minuta del Gobierno, Provoste indicó que “lo que nosotros hemos señalado es que esta es una conversación acotada respecto de temas que nos permitan resolver la urgencia inmediata en materia sanitaria, social y económica”.

En esa línea enfatizó que “acá no hay ninguna negociación, porque con las necesidades de la ciudadanía no se negocia”.

Mientras que “esta es una agenda de mínimos, esto no anula ni paraliza las distintas actividades, acciones, deliberaciones que se hacen en el Parlamento”. Esto respecto por ejemplo al proyecto de que busca generar un impuesto por única vez a los llamados “súper ricos”, impulsado por el Partido Comunista.

“Esto es absolutamente es posible, porque lo que nosotros hemos definido es un conjunto de mínimos que anula el resto de las conversaciones que ocurren en el parlamento”, indicó.

/psg