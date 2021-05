Al pie del icónico monte Fuji, Japón, se encuentra el destino embrujado de las almas perdidas conocido como Aokigahara, tristemente conocido como el “bosque de los suicidios”. El bosque de Aokigahara se encuentra en la base noroeste del pintoresco monte Fuji, que se cierne sobre los árboles con su majestuoso pico. La zona es un paisaje de gran belleza, famoso por sus impresionantes vistas, lo que la ha hecho muy popular para los excursionistas y visitantes. El bosque en sí tiene aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de área y desde la distancia parece un área silvestre idílica y prístina. Sin embargo, las apariencias engañan, y el mar de árboles se ha ganado una siniestra reputación como uno de los lugares más embrujados de Japón.

En el momento en que uno entra en Aokigahara, rápidamente se hace evidente que hay algo siniestro. Algunos visitantes han descrito los sonidos como algo inquietantes, como si se escucharan a través de un espeso velo a otra dimensión. También se dice que las brújulas no funcionan correctamente. La aguja puede moverse espasmódicamente o, por el contrario, hacerlo lento. Una explicación es que este fenómeno es causado por anomalías magnéticas inducidas por los ricos depósitos de hierro magnético en el suelo volcánico de la zona, sin embargo, el efecto desorientador del bosque va más allá del mero funcionamiento de las brújulas. Muchos excursionistas que se aventuran en Aokigahara, incluso los más experimentados, afirman que es extrañamente fácil perderse o confundirse en este lugar oscuro y silencioso.

No es raro escuchar historias de excursionistas que inexplicablemente viajan en círculos, o de que no pueden avanzar con éxito incluso distancias cortas. Este extraño efecto ha llevado a muchos visitantes a colocar señales o cinta plástica para no perderse. Otro inquietante detalle es la gran cantidad de basura que hay esparcida por el suelo del bosque en algunos lugares. Pares de zapatos, tanto para niños como para adultos, alineados sobre troncos cubiertos de musgo. La muñeca de una niña que yace con los ojos muy abiertos sobre las raíces retorcidas de un árbol, sus ojos vacíos mirando hacia arriba como si tratara de observar a través de las ramas que tapan el cielo. Tampoco es difícil encontrarse con baratijas y artículos abandonados entre los árboles. Estos elementos parecen discordantes y fuera de lugar en el suelo del bosque de esta naturaleza virgen, y solo sirven para aumentar una creciente sensación de aprensión.

Independientemente de esos extraños sucesos, muchos turistas todavía visitan la zona para ver el magnífico paisaje y las numerosas cavernas rocosas que abundan en el lugar. Muchas de estas cavernas son peligrosas para los desprevenidos, y las señales de advertencia abundan entre los árboles espesos, sin embargo, un gran número de visitantes aún desafía las advertencias para verlas todos los años. Más allá de los elementos inquietantes del bosque, hay un lado aún más oscuro de Aokigahara. A parte de los visitantes, están las innumerables almas perdidas que vienen aquí todos los años para morir. Aokigahara, es conocido como “El lugar perfecto para morir”, en otras palabras, el lugar más popular para suicidarse en Japón y el segundo en el mundo después del puente Golden Gate en San Francisco. Desde al menos la década de 1950, el bosque ha atraído a un número cada vez mayor de personas que vienen a la soledad para su último suspiro, y en 2003 se registró un número récord de 108 suicidios.

Incluso es probable que el número sea incluso mayor de lo que se pensaba debido a las numerosas cuevas, grietas y cavernas, y la capacidad del bosque para descomponer los restos rápida y completamente. Algunos de los cuerpos de estas víctimas son hallados por los visitantes, quienes mientras caminan por la naturaleza se encuentran con la horrible visión de un cadáver colgado de un árbol o un esqueleto con sus piernas asomando entre el denso follaje. Es difícil para la policía y los voluntarios ubicar a todos los muertos escondidos dentro de este bosque oscuro, o estimar con precisión cuántos han muerto e implorar a los visitantes que informen sobre cualquier cadáver con el que puedan tropezar, se desconoce el número real de víctimas.

Experiencias paranormales en Aokigahara

Esto nos lleva a lo siguiente: son muchos los que creen que el bosque está intensamente embrujado, incluso maldito, y hay muchas historias escalofriantes del bosque que tratan de lo sobrenatural. Incluso antes de que hubiera registros sobre suicidios en Aokigahara, el área había estado impregnada durante mucho tiempo de folclore y mitología. Durante mucho tiempo se pensó que en el bosque habitaban demonios y fantasmas persiguiendo a los viajeros. Una de estas historias proviene de un Kenji, que hizo un viaje a Aokigahara para ir de excursión y también por una curiosidad macabra después de haber escuchado durante mucho tiempo todos los relatos. Kenji estaba caminando con un amigo por el bosque cuando sintieron que toso su alrededor estaba inusualmente tranquilo y silencioso, como si cada sonido de los árboles fuera lejano. Luego notaron lo que al principio tomaron como otro excursionista caminando entre los árboles, resultaría ser algo mucho más extraño.

“Pensamos que se trataba de otro excursionista, pero luego nos dimos cuenta de que esta persona no tenía detalles, ni color”, explicó Kenji. “Era como si él fuese solo una sombra sin rasgos. También parecía estar siguiéndonos, pero estaba fuera del camino, en los árboles, y no se oían pasos ni hojas crujiendo. Esto fue extraño, pero se volvió más extraño cuando vi a esta figura pasar detrás de unos árboles. Esperaba que volviera a salir de detrás de los árboles, pero en cambio, de repente estaba unos 10 metros por delante, como si acabara de teletransportarse. No hay forma de que alguien hubiese cubierto esa distancia sin que yo me diera cuenta. Después de un tiempo de esto, el extraño intruso se quedó allí mirándonos y luego se desvaneció ante nuestros ojos”.

Igual de inquietante fue otro testigo que estaba de excursión y tuvo una experiencia escalofriante que ciertamente parece ser de naturaleza bastante paranormal. Esta vez fue una mujer, llamada Keiko, que en ese momento estaba de excursión con otras dos personas. Ya habían pasado algunas cosas bastante inquietantes en su visita, como un zapato en medio del sendero en el que estaban sin razón aparente. Sin embargo, la situación fue a peor cuando escucharon lo que parecía un llanto en el bosque.

“Escuchamos lo que sonaba como una mujer llorando”, dijo Keiko. “Fue muy extraño, pero se volvió más alarmante cuando pareció hacerse más fuerte. Pensamos que podría ser alguien en problemas, así que salimos del camino para ver si podíamos encontrar a esta persona. Era extraño, porque mientras nos dirigíamos a lo que pensábamos que era la fuente del llanto, parecía alejarse más, llevándonos más adentro del bosque. Lo que hizo que todo fuera más aterrador fue que el llanto parecía volverse más desesperado y angustiado a medida que lo perseguíamos. Llamamos a quienquiera que fuera, pero no respondieron. Simplemente lloraba. Nos adentramos bastante en el bosque, hasta que finalmente parecía que nos estábamos acercando a la fuente. El llanto se hizo cada vez más fuerte, casi estábamos allí. Y luego se detuvo de repente. Simplemente se detuvo por completo. Estábamos un poco desconcertados, y luego mi amigo señaló, y allí, colgando de un árbol, había una soga que sostenía los restos de lo que una vez había sido una mujer. Salimos de allí rápido y contactamos a las autoridades. Fue otro suicidio. Siempre me he preguntado si lo que escuchamos fue el fantasma de esa mujer que nos condujo a su cadáver olvidado”.

Un tipo recurrente de experiencia paranormal en Aokigahara es la sensación de que algo persigue a las personas. Parece que, en estos casos, alguna energía espiritual ha logrado adherirse a los visitantes. Un hombre estaba paseando por el bosque con su mujer cuando se sintieron acosados ​​por una fuerte sensación de ser observados y seguidos, a pesar de que no había nadie alrededor. Este sentimiento de miedo fue aumentando a medida que avanzaban, como si se aferrara a ellos, y llegó al punto en que la mujer sintió que no podía respirar y quería irse. Regresaron a casa, y la mujer todavía tenía esa sensación e incluso llegó a marearse. Todo era muy extraño, pero en los posteriores días a la vista al bosque se haría evidente que no era una sensación normal.

“M mujer comenzó a tener lo que solo puedo llamar “episodios”. De repente, caería en una especie de trance en el que se desmayó por completo, totalmente sin responder, y luego, cuando salía de él, no recordaba nada. Esto comenzó a suceder cada vez con más frecuencia, y pensé que tal vez estaba teniendo algún tipo de efecto por el estrés. Entonces, un día, comenzó a hablar en sueños con una voz que no era la suya, hablando de personas que no conocíamos. Mi mujer nunca habla en sueños y esa no era su voz. Esto continuó durante aproximadamente una semana. Finalmente visitamos a un sacerdote sintoísta y este tipo de episodios se detuvieron. Siento hasta el día de hoy que algo nos siguió desde ese bosque, aunque no estoy seguro de qué”.

¿Qué tiene este lugar que atrae tales historias y por qué tanta gente viene aquí a morir? ¿Está la tierra impregnada de alguna energía espiritual negativa? ¿Por qué este lugar de tanta belleza es un imán para historias sobre fuerzas sobrenaturales oscuras? Ya sea que creas en estos fenómenos paranormales o no, entrar en Aokigahara es sin duda una experiencia inquietante, muy adecuada para poner a prueba a los más escépticos.

