La expectativa de quiénes integrarán el gabinete del Presidente electo Gabriel Boric y de quiénes formarán parte de su equipo económico, así como la incertidumbre de si en su gobierno actuará más como el candidato de la segunda vuelta o como el de la primera, son todas interrogantes políticas que afectan la economía, no solo a nivel macro, sino que tocan el bolsillo del ciudadano común y corriente, que tiene dudas sobre cómo invertir sus ahorros.

Prudencia, esa fue la recomendación que dieron al respecto tres especialistas en esta materia, que desde su experiencia en diferentes ámbitos de la economía, sugieren qué podrían hacer en este momento las personas de a pie con su dinero.

“Es bueno tener un mensaje de prudencia económica, pero no hay que entrar en pánico, de que todo va a ser extremadamente malo, aún hay muchas cosas por resolver. Es cierto que hay una incertidumbre que se va a ir despejando en los próximos meses. Ante esa incertidumbre es mejor ser prudente”, dice Juan Pablo Medina, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien además es consultor del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La primera recomendación que da Medina es no endeudarse en exceso. La segunda: “Ahorrar, en la medida en que la persona tenga un ingreso que se lo permita”. Para esto último explica que pueden emplearse diferentes instrumentos financieros: “Desde cuentas de ahorro hasta depósitos a plazo, invertir en la bolsa si es que uno tiene información de que alguna acción esté barata. Pero en eso no me atrevería a recomendar algo en específico”.

Ahora bien, para la gente que ya tiene algún dinero guardado “lo mejor es que lo mantengan ahorrado durante los primeros meses, en la medida en la que no necesite los recursos”. “Luego que se vaya resolviendo cierta incertidumbre puede ser que se tenga un panorama más claro sobre qué hacer con ese dinero”, recomienda.

Para Medina, también es una buena alternativa esperar para hacer ciertos gastos, en la medida que se trate de asuntos que se puedan postergar un poco, para dar tiempo a que se resuelvan ciertos asuntos que ahora generan expectativa.

El Decano de la Escuela de Negocios de la UAI además plantea que para aquellos que no tienen posibilidad de ahorrar, “lo inicial es tratar de buscar fuentes de ingreso laboral que sean permanentes, aseguradas en el tiempo”. Señala que después de la pandemia la informalidad aumentó y aún no se recupera completamente el empleo, por lo que “una primera cosa sería buscar alternativas más seguras y permanentes”, insiste.

“Mantener diversificados los ahorros”

El economista y profesor universitario Alejandro Guin-Po coincidió en sugerir ahorrar a quienes estén en posibilidad de hacerlo. “Hay comúnmente dos prácticas que recomiendo a la hora de manejar ahorros, que consisten en mantener diversificados los ahorros y en tener muy claro el tipo de proyecto y el horizonte al que se quiere invertir, para decidir el tipo de herramienta a escoger”, dice.

En cuanto a la primera de sus sugerencias, Guin-Po explica que no se debe apostar por un solo instrumento para evitar poner todo el riesgo en esa posición. “Al contrario, hay que poder estar protegido si es que una de las alternativas que se manejan tiene un movimiento demasiado brusco”, señala.

Una práctica adecuada consistiría en mantener parte de las inversiones en el ámbito local y otra, afuera. “Por ejemplo, tener acciones chilenas y acciones estadounidenses, o bien tener parte de los ahorros en dólares para protegerse de las fluctuación del peso chileno”, indica.

En cuanto a los plazos en materia de ahorro explica que “si es que estamos pensando en el corto plazo es común que tomemos decisiones que sean menos riesgosas y que se inclinan a ser renta fija, mientras que si son planes de largo plazo se puede optar por la renta variable internacional, considerando que en promedio un mayor plazo lleva consigo una mayor rentabilidad”.

Guin-Po hace una recomendación más: “Es importante tener paciencia al gestionar sus inversiones porque la mayoría de las variaciones tienden a revertir, a menos que sean cambios estructurales o de largo plazo, que pasan menos en la historia”.

“Tratar de ganarle al mercado es una mala idea”

Desde una perspectiva diferente, el economista Jorge Fantuzzi señala que todas las personas son distintas, tienen distintos perfiles de riesgo y en esa medida es difícil hacer sugerencias. Eso sí, coincide en la necesidad de prudencia económica.

“Uno nunca debe estar recomendando inversiones a otra gente porque todas las personas tienen distintos perfiles de riesgo y es imposible ganarle al mercado. Dicho eso, hay gente que igual le gusta invertir y que están tratando de ganarle al mercado“, advierte.

“Para esas personas mi recomendación es ser especialmente cuidadosos porque es demasiada la incertidumbre que tenemos respecto de cómo la política va a afectar a las inversiones o a la economía en general. Una persona podría realizar inversiones tratando de ganarle al mercado porque piensa que va contra la corriente, pero es una inversión de alto riesgo porque la información pública anda dando vueltas, es la misma que tienen todos. Tratar de ganarle al mercado, en mi opinión, es una mala idea”, señala.

Fantuzzi asevera que actualmente hay mucha gente asustada, que está evaluando sacar sus inversiones de Chile, sean grandes o pequeñas. “Tal vez el comentario que vale la pena decir en ese sentido es que esto no va a ser algo automático, sino que tiene que ver con un deterioro progresivo. Ya los últimos años han sido muy malos, la gente se ha asustado mucho y si la política sigue contaminando negativamente la economía, probablemente ese deterioro progresivo va a seguir y va terminar haciendo que mucha gente quiera ir sacando sus inversiones fuera de Chile para escaparse de ese riesgo político que afecta a la economía”, concluye.

Por Diana Lozano Perafán para El Líbero

/psg