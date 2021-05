El conocido e influyente desarrollador Kosta Eleftheriou ha lanzado una advertencia a todos los propietarios de iPhone y de iPad sobre la existencia de importantes y nuevas estafas dentro de la App Store que afectan a millones de usuarios.

En una serie de tuits, el experto reveló que, en solo “unos minutos” de búsqueda, encontró múltiples aplicaciones de VPN fraudulentas que han estado en la App Store durante más de un año y que han sido descargadas por millones de personas.

“Fábrica de aplicaciones fraudulentas”

A simple vista, todas estas ‘apps’ parecen “inocentes” y tienen calificaciones sólidas, por lo que, como además son gratuitas, “la mayoría de las personas simplemente las descargarán y las probarán”. Sin embargo, al examinar más de cerca sus descripciones, reseñas y sitios web, Eleftheriou llegó a la conclusión de que se trata de una “fábrica de aplicaciones fraudulentas”, una red de diferentes cuentas de desarrollador controladas por las mismas personas, “de modo que si Apple alguna vez se despierta y elimina una aplicación, las otras permanecerán”, advierte.

Según el analista, los usuarios “tratan desesperadamente de advertirse entre sí para no caer en estas estafas y algunos tienen muchos problemas para cancelar los cargos no deseados y recurrentes” tras descargar estas aplicaciones. Según Eleftheriou, no se trata de ‘apps’ “aleatorias”, sino de “aplicaciones de mayor recaudación, con ingresos de unos 10.000.000 dólares”.

En una entrevista con Forbes, Eleftheriou destacó, en particular, cuatro aplicaciones: ‘VPN Plus – VPN Service’, ‘Fast VPN & Wi-Fi Proxy’, ‘VPN Valley – Security, Protect’ y ‘VPN Guard & Wifi Proxy’.

“Estas cuatro se han descargado un total de 9 millones de veces, y cualquiera que las use debe eliminarlas de inmediato: tener todo el tráfico de su red enrutado a través de estafadores no es exactamente bueno para la seguridad o la privacidad”, aseveró el experto.

/psg