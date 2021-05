Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de California en Los Ángeles ha determinado la duración exacta de un día en Venus, la inclinación de su eje y el tamaño de su núcleo, gracias a los rebotes de radar ejercidos sobre la superficie del planeta durante los últimos 15 años. Los resultados fueron publicados en la revista Nature Astronomy.

How long is a day on Venus? It's a more complicated question than you might think. A @UCLA-led team used 15 years of data from the Deep Space Network to accurately determine the planet's spin and inertia, which provides insight into its day, tilt and core. https://t.co/nvZBxQfNTB pic.twitter.com/rmQxF3tI2a

— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021