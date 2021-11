El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró que si él tuviera la convicción de que el Presidente Sebastián Piñera es culpable de alguno de los actos que se le imputan en la acusación constitucional en su contra, él la respaldará cuando se vote en el Senado tras la aprobación que se dio esta mañana en la Cámara de Diputados. Sin embargo, enfatizó que hasta ahora no lo tiene claro ni tampoco habría consenso en la oposición de respaldar el libelo.

“Yo por lo menos creo que no hay unanimidad entre los senadores de oposición de votar a favor por una acusación constitucional. He conversado con varios que me dicen que van a estudiar en conciencia el tema. No es que digan, como se veía en la Cámara que todos van a votar a favor para destituir al Presidente, eso no es así”, sostuvo el legislador oficialista.

El parlamentario de RN planteó que “yo también voy a votar en conciencia. Si yo tuviera la convicción de que el Presidente sí es culpable, por supuesto que voy a votar a favor, pero tengo que tener la convicción, hay que estudiarlo y para eso hay que tener pruebas, no una percepción que ‘yo creo’. No es así, pero no es tan claro que los senadores de oposición estén anticipadamente en votar a favor, eso no es cierto”.

Según se ha informado hasta ahora, los comités parlamentarios del Senado están evaluando votar el próximo lunes o martes el libelo en contra del Mandatario, considerando la ajetreada agenda que tienen esta semana. La próxima, si bien es considerada distrital, lo suspenderían por esos días para revisar la acción en donde se cuestiona al Presidente por su eventual participación en la venta de la Minera Dominga, justo antes de las elecciones del 21 noviembre.

