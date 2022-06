El próximo 4 de julio, la mesa de la Convención Constitucional hará entrega del informe final del proyecto de la nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric.

Dos meses después, el 4 de septiembre, se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo al borrador constitucional presentado por el órgano constitucional.

Durante la jornada de este lunes, la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que no se presentará para un segundo ciclo en su cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y que regresará a Chile.

“Como mi mandato de Alta Comisionada llega a su fin, esta 50ª sesión del Consejo será la última en la que me expreso”, manifestó la ex Presidenta durante su discurso en Ginebra.

El Presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, afirmó en una nueva edición de T13 Noche que la presencia de la ex mandataria en el país antes del plebiscito de salida no signficaría un desequilibrio a favor del apruebo.

“Muchos ven como que viene una persona a hacer una suerte de titulaje, de generar una intervención o un signficado muy importante en esta etapa. Pero yo estoy convencido de que el plebiscito de salida se escapa de las lógicas tradicionales en las que se ha movido la política en los últimos 30 años. Acá no estamos en presencia de un escenario binario, del Partido Socialista contra la derecha, o lo que significa la izquierda contra la derecha, el Gobierno contra la oposición”, señaló.

“Lo que se juega tiene contextos muchos más amplios. Hay personas que tradicionalmente se hubieran adscrito a la coalición de Gobierno, votaron por esta, se consideran idelógicamente de izquierda legítimamente hoy día porque ven que acá lo que está en riesgo tiene que ver con la democracia, las libertades. Son gérmenes importantes de autoritarismo que podrían florecer si se aprueba el borrador de la nueva Constitución, lo ven desde esa perspectiva, y estarían votando rechazo en septiembre”, agregó.

“Por lo tanto, nosotros tomamos la definición que en el plebiscito nos vamos a poner detrás de una ciudadanía no ideológica, no militante de partidos políticos, que están preocupados por lo que puede ser el resultado de la convención. Yo creo que esa es la fórmula para mirar este proceso electoral, no con tantas figuras políticas”, agregó.

Dicho esto, el presidente de la UDI afirmó que “la Presidenta Bachelet tiene el carácter de ser una figura política importante dentro de los últimos 30 años de nuestro país. Por lo tanto, creo que se adscribe más bien a una figura política que a la sociedad civil o personas que yo creo que van a jugar un rol más relevante en la etapa que viene”.

¿Se debería sumar el ex Presidente Sebastián Piñera formalmente al rechazo?

A pocos meses del plesbiscito de salida, diversas figuras polícas han revelado la opción que votarán en las urnas el 4 de septiembre.

Al ser consultado sobre si el ex Presidente Sebastián Piñera debería sumarse formalmente a la opción del rechazo al borrador constitucional, el senador respondió que “bajo la misma lógica cae en personas que han cumplido roles políticos importantes. Por lo menos lo que hemos conversado en nuestra coalición es ceder el espacio a la sociedad civil. Tomamos la decisión de entregarle el espacio completo de la franja de televisión sobre el plebiscito, ponernos detrás de la sociedad civil, y el Presidente Piñera es una figura política y está en el mismo rol”.

El Presidente de la UDI opinó sobre el apoyo que manifestó la ex Presidenta Bachelet al apruebo en el plebiscito de salida, donde en conversación con el medio Bloomberg se refirió al borrador de la nueva Constitución asegurando: “Espero que se apruebe, creo que debería ser aprobada”.

“Todas las personas en nuestro país tienen libertad de ejercer opinión política, estamos en democracia. Si ella toma la decisión de hacerlo de esta manera está en su derecho. Pero difiere de lo que nosotros hemos tomado la decisión de hacer, que es ponernos detrás de la sociedad civil y eso incluye a quienes somos Presidentes de partidos políticos, personas que han cumplido roles importantes, como es el caso del ex Presidente Piñera”, indicó.

/psg