Este jueves se dio a conocer una nueva edición del estudio mensual Agenda Ciudadana de Criteria, una medición que aborda el escenario electoral de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre, a menos de 200 días de la contienda.

En su reporte la consultora señala que “estamos frente a una elección abierta, particularmente líquida”. La empresa explica que hace cuatro años, a siete meses de la elección presidencial, tres candidatos acaparaban el 62% de las menciones espontáneas en la encuesta Criteria de abril 2017. Frente a la pregunta sobre quién te gustaría fuera el próximo Presidente, Sebastián Piñera obtenía un 33%, seguido por el senador Alejandro Guillier con un 18% y la abanderada del Frente Amplio Beatriz Sánchez con un 11%. En tanto, los resultados del estudio correspondiente a abril de 2021 muestran que en conjunto los tres primeros lugares, la diputada Pamela Jiles, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, suman sólo un 39%.

Criteria además realizó el ejercicio de evaluar el desempeño de los aspirantes a La Moneda en un eventual balotaje. Pamela Jiles, en la oposición y Joaquín Lavín en el oficialismo aparecen como las cartas más competitivas. Según explicaron, los resultados muestran lo ajustada que podría estar una segunda vuelta presidencial entre los candidatos que aparecen marcando más en la encuesta actualmente.

Resultados

Al consultar a las 1.592 personas que participaron del estudio “¿Quién te gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile después de Sebastián Piñera?”, en una pregunta abierta, de mención única, Jiles subió seis puntos respecto a la encuesta del mes pasado y lidera el listado con 15% de preferencias. Le sigue Jadue con 13% (subió dos puntos) y cierra el podio Lavín con 11% (bajó un punto). Más atrás asoman Evelyn Matthei (7%), José Antonio Kast (6%), Sebastián Sichel (5%), Yasna Provoste, que aparece por primera vez con un 3% “evidenciando una posición expectante en su sector”, Mario Desbordes (3%) y Paula Daza, Heraldo Muñoz, Gabriel Boric y el empresario Leonardo Farkas con 2%.

En cuanto a conocimiento, los primeros cinco lugares son de Joaquín Lavín (95%), Evelyn Matthei (94%), Pamela Jiles (94%), José Antonio Kast (85%) y Daniel Jadue (85%). En evaluación, en tanto, la quina que lidera está compuesta por Pamela Jiles (42%), Daniel Jadue (32%) Joaquín Lavín (31%) Evelyn Matthei (30%) y Sebastián Sichel (27%).

Para medir la intención de voto en un posible balotaje se le consultó a los encuestados por parejas de eventuales contendores “si hubiera una segunda vuelta presidencial entre estos dos candidatos, ¿por cuál votarías?”. Así, Jadue sucumbiría al competir con Lavín (32% vs 37%) y Matthei (34% vs 36%), y empataría con Sichel (34% vs 34%), con cifras sobre 30% de personas que dicen que no votarían por ninguno. Pamela Jiles, en tanto, se alzaría con el triunfo en esos tres escenarios, contra Lavín (40% vs 35%), Matthei (43% vs 33%) y Sichel (41% vs 29%).

Provoste, Daza y J.C. Rodríguez

Por otro lado, el estudio realizó una medición utilizando una lista cerrada que incluyó a 16 candidatos oficiales y a tres no oficiales, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, la presidenta del Senado Yasna Provoste, y el periodista Julio César Rodríguez, los que fueron seleccionados por su alta figuración y relevancia pública en el último tiempo, explicaron. Mostrando la fotografía de cada uno se consultó a los encuestados por cuál votaría.

Al concretarse el ejercicio, los cinco primeros lugares son para Jiles (19%), J.C. Rodríguez (17%), Jadue (14%), Lavín (11%) y Matthei (11%). La senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste marca 6%, por sobre Heraldo Muñoz y la candidata presidencial de su partido Ximena Rincón, que aparecen con 4%. La subsecretaria Daza aparece con 3%.

Metodología

El estudio dado a conocer esta jornada incorpora una muestra total de 1.592 casos y se aplicó entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2021 a través de un panel online, formado por personas predispuestas a participar en estudios de mercado y opinión. La encuesta fue hecha sobre un panel cerrado y el grupo objetivo participante corresponde a mujeres y hombres de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos A, B, C y D, residentes en todo Chile.

