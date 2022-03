La cotización del cobre ahora es víctima de la volatilidad. Claro porque la libra sufrió un derrumbe de proporciones apenas un día después de que alcanzara máximos históricos.

De acuerdo a Cochilco, el principal producto de exportación del país se cotizó en US$ 4,6135 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (US$ 10.171 por tonelada), lo que representa una baja de 5,21% en relación a la jornada previa.

Se trata de la mayor caída diaria desde el 18 de marzo de 2020 (6,62%), cuando el coronavirus empezaba a golpear a la producción minera y a debilitar la economía mundial.

La materia prima acumula de todas formas un alza de 1,97% en marzo y 4,94% en lo que va del arranque del ejercicio, mientras los expertos creen que los precios se mantendrán elevados en 2022.

Uno de ellos es el banco alemán Commerzbank, el que estimó que los precios del cobre oscilarán entre US$ 9.500 y US$ 10.000 la tonelada este año, para cerrar el año en un nivel cercano a US$ 10.200 dólares la tonelada. Ello en medio de la escalada de metales industriales generada por una escasez de oferta y crisis geopolíticas, reportó Reuters.

Commerzbank dijo, sin embargo, que la turbulencia del mercado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá afectando en el corto plazo al níquel (que superó los US$ 100.000) y el aluminio, si bien el impulso alcista se agotará dentro de poco.

El banco espera que los precios del níquel promedien US$ 34.500 la tonelada en 2022. En 2023, el metal tendrá un precio medio de 30.000 toneladas.

