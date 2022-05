Muy reveladora fue la puesta en escena de este lunes de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunciando el Estado de Excepción Constitucional por Emergencia (EECE) para la Macrozona Sur.

En el salón de Interior que queda a un costado de su despacho, la ex presidenta del Colegio Médico estaba flanqueada por el ministro de Segpres, Giorgio Jackson; la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández; la titular de Segegob, Camila Vallejo; y el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, entre otros personeros del gobierno y el oficialismo.

¿Qué tienen en común los tres ministros y el dirigente comunista? Que todos fueron diputados en la legislatura 2018-2022, y férreos opositores a la decisión del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera de decretar el mismo mecanismo constitucional al que tuvo que recurrir el Presidente Gabriel Boric ante la imposibilidad de poder reunir los votos para aprobar su proyecto de «Estado Intermedio», al que ayer se le puso formalmente la lápida.

Las votaciones en contra del Estado de Excepción

Entre el 9 de noviembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022, la Sala de la Cámara de Diputados votó nueve veces la prórroga del EECE en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío; y de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Siempre que estuvieron presentes en la Sala de la Cámara los entonces diputados, votaron en contra, al igual como lo hizo el Presidente Boric.

La ministra Maya Fernández votó siete veces en contra del Estado de Excepción Constitucional, al igual que Guillermo Teillier. La ministra Vallejo rechazó seis veces la iniciativa, con encendidos discursos.

El ministro Jackson, en tanto, rechazó otras tres veces la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur; y Boric compareció una sola vez a la Sala, el 24 de noviembre, para rechazar la iniciativa.

Otro que siempre rechazó la extensión de la medida solicitada por el Presidente Piñera fue el actual subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

Gabriel Boric: “Militarizar La Araucanía solo genera más rencor y violencia”

El entonces candidato presidencial justificó su voto en contra de la extensión del Estado de Emergencia indicando que “nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”.

El ex diputado aseguró que “la solución no es más violencia, la solución es la reorganización de las policías, perseguir a quienes delinquen, que son una minoría, y que estén donde corresponde, que es tras las rejas”.

En una entrevista en octubre de 2021, Boric dijo al diario Austral de la Araucanía que «la medida de declarar Estado de Excepción es un fracaso de las políticas del Estado; y solo profundiza los errores que se han cometido, por lo tanto, me parece que es un mal camino».

Asimismo, agregó que «haber cedido a las presiones de candidatos presidenciales de la derecha no es el camino y no nos va a llevar a ninguna solución. Militarizar La Araucanía solo genera más rencor y violencia. Detener la violencia de todos los lados no se va a lograr con más violencia».

Camila Vallejo: “No más militares en el Wallmapu”

En un discurso más radical, Camila Vallejo afirmó el 9 de noviembre: “Cuando un conflicto, que lleva más de 200 años, se maneja como una guerra; no hay paz, solo derramamiento de sangre. No vamos a avalar que este gobierno criminal siga violando DDHH y votaremos en contra del Estado de Excepción en la Araucanía. Usen la inteligencia y no las armas”.

Días antes, el 4 de noviembre, escribió en su Twitter: “No queremos más violencia en la Araucanía, pero aquí no se está persiguiendo a responsables de delitos, se está persiguiendo a mapuches, lo que soluciona nada. No más militares en el Wallmapu!!”.

Cuando el gobierno declaró por primera vez la medida, el 12 de octubre de 2021, Vallejo lo cuestionó: «repite una estrategia fracasada que solo aumenta el espiral de violencia. Con esto demuestran que no quieren dialogar, ni buscar acuerdos, ni menos respetar los DDHH, solo aumentar la polarización!».

Maya Fernández: “La militarización de la Araucanía solo trae dolor”

La actual ministra de Defensa se refirió solo una vez a la Araucanía en su cuenta de Twitter, durante los casi seis meses en que operó el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

“La militarización de la Araucanía solo trae dolor y aleja posibilidad de diálogo”, señaló.

Jackson, en cambio, fue prolífico en entrevistas y declaraciones en rechazo a la medida. «Es el Gobierno el que ha sido sumamente irresponsable en no tender a una solución de cambios, sino más bien de confrontación», dijo en una entrevista el 11 de noviembre.

En su cuenta de Twitter, le hizo RT a un mensaje de Lorena Fries en que “urge la desmilitarización en la Araucanía”.

El 23 de enero pasado, el entonces ministro designado Segpres fue el primero en anunciar que el gobierno no continuaría con el Estado de Excepción.

“No es sostenible y tampoco está dando los resultados que se esperaría. Lo que nos hemos propuesto como futuro gobierno es poder iniciar un proceso que corre por dos líneas paralelas; pero que requiere un salto de arrojo hacia una solución distinta a la que se ha dado hasta ahora”, dijo Jackson a TVN.

Si bien no era parlamentaria, la actual jefa del segundo piso de Boric, Lucía Dammert, también se manifestó en contra del Estado de Excepción en el pasado. «La militarización como política aumenta la violencia y los conflictos. La militarización de la policía tiene décadas con terribles consecuencias. La presencia de las FFAA complejiza un escenario que requiere diálogo, acuerdo político y efectividad en la investigación criminal», señaló el 4 de noviembre de 2021 en Twitter.

Monsalve: “El Estado de Excepción lamentablemente trae enfrentamientos y trae personas muertas”

El médico Manuel Monsalve fue diputado por el distrito 21 en la Región de Biobío antes de ser subsecretario del Interior.

Férreo opositor del resguardo militar en la Araucanía, aseguró que “los enfrentamientos armados y las muertes no son el camino para la paz, tampoco son el camino para la seguridad, ni tampoco son el camino para la seguridad y la tranquilidad que quiere la gente que vive en Arauco y que vive en La Araucanía. El Estado de Excepción lamentablemente trae enfrentamientos y trae personas muertas”, indicó.

Junto con ello agregó que “esto lo hemos advertido previamente al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que la presencia militar trae enfrentamientos y trae muertes, y eso trae hechos de violencia más graves, impide el diálogo y aleja cualquier solución que permita entregar la tranquilidad y la seguridad permanente que requiere la provincia de Arauco y la región de La Araucanía”.

Estados de Excepción de Piñera vs Boric

Horas después de anunciado el Estado de Excepción, desde el oficialismo salieron a recalcar que era un Estado «acotado», no como los anteriores. Y es cierto. Fuentes entendidas en el tema explican a El Líbero las tres principales diferencias entre los decretados por los presidentes Piñera y Boric.

Ámbito de acción. El del Presidente Piñera cubría territorios, espacio aéreo y marítimo sin limitaciones, involucrando al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El actual se focaliza en las rutas viales, y tiene por objetivo «garantizar el libre tránsito de las rutas para el abastecimiento de la población». Las fuentes explican que los hechos de violencia y atentados mayoritariamente se dan en predios, caminos aledaños e incluso centros urbanos. Es decir, “el decreto no sirve para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.

2. Funciones de las FFAA. El decretado anterior cubría roles preventivos, pero también de operativos policiales emanados de Tribunales de Justicia. El actual será preventivo.

3. Limitaciones. El Estado de Excepción decretado por Piñera entregaba el apoyo de las FFAA a las policías y carabineros en los ámbitos logísticos, de transporte, tecnológico y de vigilancia. El proyecto actual limita el actuar de las FFAA a las rutas. Fuera de ese espacio no podrán actuar.

