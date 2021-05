La costa de Newport Beach, California, Estados Unidos, fue noticia a raíz de la aparición de un monstruoso pez que vive a 1000 metros de profundidad. Asimismo, según indicó Infobae, el hallazgo llama la atención puesto que no es común que se encuentre un espécimen íntegro en la arena de una playa.

En ese contexto, la empresa experta en pesca, Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, reconoció al animal y publicó un mensaje en redes sociales.

“¡RARO ENCUENTRO! ¡El rape de aguas profundas apareció en Newport Beach el viernes por la mañana! En la playa de Crystal Cove. El visitante de la playa, Ben Eslef, alertó al personal y pudieron recuperar este espécimen intacto”, consignó desde su cuenta oficial de Twitter la compañía.

Según informó el mismo medio de comunicación “el nombre científico del pez balón o footballfish, como se le conoce en Estados Unidos, es Himantolophus. Pertenece a la familia de los Himantolophidae y está distribuido en las aguas profundas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico”.

El nombre se asocia a dos grafías del griego: imantos que significa correa y lophos que significa cresta. Aquello es por la forma de su boca que les sirve para cazar su alimento al igual que una caña de pesca.

Su aspecto es redondo y casi esférico por aquella razón el nombre de balón. Las hembras miden 46 centímetros mientras que el macho llega a 39, no obstante, estos últimos tienen una musculatura más desarrollada. Asimismo, según el libro “Fishes of the world”, del investigador Nelson, J.S., estas criaturas del mar tienen cualidades bastantes especiales como cuando “desde pequeños machos adultos viven unidos a las grandes hembras; que tras su maduración sexual, las buscan y adhieren su cabeza dentro de ella, perdiendo las aletas y convirtiéndose en un órgano seminífero”. Expertos advierten que las apariciones en las costas de estos peces, de aguas profundas, ocurren después de sismos lo que provoca fuertes agitaciones de corrientes.

