El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría hacer una aparición en video durante la ceremonia de los premios Oscar el próximo domingo, con el objetivo de llevar un mensaje al mundo sobre la invasión rusa a Ucrania.

Durante las últimas semanas ya hubieron apariciones de ese tipo ante cámaras legislativas como la de los Comunes, en el Reino Unido, el Parlamento Europeo de Bruselas y el Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con varios medios estadounidenses como The New York Post, Zelensky mantuvo una serie conversaciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cuyos miembros están debatiendo si deben admitir una breve aparición del mandatario.

No está claro si aparecería en vivo o en un mensaje grabado. La discusión en el seno de la Academia es si los Oscar deberían seguir siendo apolíticos mientras continúa la invasión rusa a Ucrania.

La iniciativa habría surgido de la humorista Amy Schumer, que será una de las presentadoras de la ceremonia y que ha reconocido haberse puesto en contacto con la organización del evento para tratar de materializar su proyecto. Sin embargo, admitió que su iniciativa tiene pocas probabilidades de salir adelante.

“Sí, lo he propuesto. Quería encontrar alguna manera de que Zelensky pudiera aparecer vía satélite o con un discurso pregrabado, porque los Oscar tienen una audiencia millonaria en todo el mundo. No tendría problema alguno en hacer algo así, pero por desgracia no soy yo quien produce la gala”, explicó Schumer en su paso por el ‘talk show’ de su amiga Drew Barrymore.

La artista quiere resaltar también el drama humano que se desprende de una invasión rusa que ya ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

“Creo que hay cierta presión en el sentido de que muchos quieren que [el evento] sea como unas vacaciones en las que todos se olviden por una noche de lo que ocurre. Pero es que hay tantos ojos y oídos puestos en la gala de los Oscar. Creo que es una gran oportunidad para que se hagan ciertos comentarios, bromas incluso que resalten el panorama actual”, agregó Schumer.

La cadena ABC, que trasnsmitirá la ceremonia, se pronunció a favor de que Zelensky, un ex actor, haga una declaración.

Mientras tanto, se rumorea que quién sí hará una declaración es la actriz nacida en Ucrania Mila Kunis, quien junto a su marido Ashton Kutcher recaudó unos USD 35 millones para los refugiados ucranianos. Zelensky ha expresado su gratitud por los esfuerzos de Kutcher y Kunis.

Como mostraron advertencias como la de Leonardo DiCaprio sobre la crisis climática o la indignación de Joaquin Phoenix por la inseminación artificial de los vacunos, los famosos rara vez son tímidos a la hora de hacer declaraciones políticas en los Premios de la Academia, a pesar de las acusaciones de hipocresía.

“Todo depende de la forma en que aborden el asunto”, dijo el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, en una entrevista con AFP. “Si suena como si estuviesen predicando o instruyendo, no va a caer muy bien. Pero si es algo sentido o con sentimientos, creo que tendremos otro resultado”, agregó.

