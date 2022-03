En su primera semana al mando del Ministerio de Hacienda, Mario Marcel se refirió este viernes a una serie de temas fundamentales para la economía nacional, como la fuerte alza que han experimentado las bencinas en el país -que en promedio superan los $1.000 en todo el territorio nacional- y las medidas que implementará el Gobierno para mitigar su impacto.

Esto, considerando los efectos colaterales del conflicto entre Rusia y Ucrania, que desde su inicio han impulsado los precios internacionales del petróleo, lo que se suma a las presiones inflacionarias derivadas de la pandemia y que, por cierto, afectan a Chile.

En entrevista con Tele13 Radio, el jefe de la billetera fiscal advirtió que “la inflación es un fenómeno que afecta a las personas, que alguna vez lo describí como algo particularmente cruel, porque va comiendo el poder adquisitivo sin que uno tenga muchas posibilidades de controlarlo”.

“La gente ve un problema económico ligado a la inflación, y que la golpea diariamente, y que se expresa en algunos precios que son especialmente visibles para las personas. El precio de los combustibles es uno de ellos, el precio del pan, de los alimentos”, agregó.

Respecto de los valores del crudo, Marcel detalló que “hay un aumento de precios del petróleo a nivel internacional que se ha acentuado producto del conflicto en Ucrania, y como eso ha ido ocurriendo y se ha sumado a otras presiones al aumento de los precios de los combustibles, los recursos para que funcione el Mecanismo de Estabilización, el Mepco, se han ido agotando”.

Para contrarrestar dichos incrementos en el plano local, el titular de Hacienda manifestó “lo que vamos a hacer nosotros es agregar más recursos para que funcione este mecanismo, porque si eso no ocurriera, la ley del Mepco obligaría no solamente a que ya no pudiéramos amortiguar las alzas de precios, sino que tendría que empezar a subir más aún los precios de los combustibles para recuperar lo que ya se gastó”.

“Entonces, para evitar todo eso, vamos a inyectar un volumen importante de recursos, vamos a dar la cifra la próxima semana, y eso va a permitir que el Mecanismo de Estabilización siga funcionando. Eso no quiere decir que vaya a quedar congelados los precios, pero sí que se va a acotar su variación”, subrayó.

Y remarcó que “después del aumento grande que hubo al comienzo del conflicto en Ucrania, los precios se han ido moderando, ahora el precio internacional del petróleo ya está bajo los US$100 el barril, llegó a estar a US$125, entonces a medida que vayamos avanzando eso también va a permitir que se vaya moderando estas presiones al alza de los precios de los combustibles”.

Subsidiar el transporte público

Consultado por los precios del transporte público y eventuales alzas de estos, el secretario de Estado dijo que “esto depende mucho del subsidio al transporte público, esos subsidios no existen solo en Santiago, existen también en algunas ciudades, en regiones, y este es un tema que estamos viendo con el Ministerio de Transportes, pero fundamentalmente con la idea de evitar que estos aumentos de los precios de los combustibles, también en buena medida la depreciación del peso, el aumento del dólar, vaya a golpear el bolsillo de las personas que usan el transporte público”.

Y señaló “más aún, creo que este es un momento en el cual el transporte público adquiere especial relevancia para las personas si es que el transporte privado está teniendo aumentos de costos”.

IVA diferenciado

Ante la posibilidad de diferenciar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de ciertos productos que han experimentado un fuerte aumento de costos, como es el caso del pan, el ex presidente del Banco Central dijo que “los impuestos, especialmente el IVA, se incorpora a los precios de los productos. Si uno mueve el IVA, va a tener un cambio por una vez, eso va a tener un costo, porque va a disminuir la recaudación fiscal y sabemos que cuando se diferencian los impuestos indirectos se generan más posibilidades de evasión tributaria y todo eso para un cambio por una vez, cuando en realidad el fenómeno inflacionario es un fenómeno que está presionando constantemente a los precios”.

Tras ello, explicó que “combatir la inflación bajando los impuestos es buena medida echarle leña a la hoguera en el sentido de que mayor déficit implica mayores presiones inflacionarias, entonces lo que se alivió temporalmente por la vía de un impuesto, después rápidamente se lo va a volver a comer la inflación”.

