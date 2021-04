Sr. Sebastián Sichel Ramírez

Presente

Leo un inserto en el Top Secret del diario “La Segunda” de hoy en que expresa: “En principio si (cerraría Punta Peuco). No creo en privilegios carcelarios para nadie, sobretodo a aquellos que violaron los DD.HH.”

Hace un tiempo atrás, en una campaña comunicacional que antecedió a su candidatura, los chilenos con mucha admiración leíamos acerca de su dura experiencia de vida, los dolores personales y familiares que lo asolaron, y sobretodo su capacidad de resiliencia perdonando y superando penosas experiencias. Personalmente pensé que en sus entrevistas rompía el esquema del político al que nos hemos acostumbrado en este ultimo tiempo, embusteros, traidores, poco dignos, payasescos y con mucho de ignorancia.

Pero me equivoqué con su resiliencia, el camino hacia el poder está sembrado de hipocresías, y Ud. finalmente, se unió al coro de los mismos de siempre, ignaros y asnos que repiten estúpidamente consignas llenas de odio y venganza que dan vueltas en el espacio hace casi medio siglo.

Ud. es absolutamente ignorante de lo que dice. Tiró un concepto populachero para la galería. Jamás ha estado en los penales militares, y sus asesorías de imagen se lo impedirían.

En primer lugar le recuerdo, una intervención de un demócratacristiano que nadie en el gobierno ni en Chile Vamos, y no me cabe dudas a proposición del Ministro de Justicia, abrió la boca al respecto; en Enero del 2021, el abogado DC Luciano Fouilloux en el caso Frei ( Si, Eduardo Frei Montalva, ex presidente que complotó contra Allende; el de la solución contra la UP con fusiles y bayonetas), expresó *“existen múltiples causas, yo diría que la gran mayoría, el 99% de las causas de derechos humanos condenatorias, se han construido en base a presunciones judiciales”Seguramente Ud. ni conocía estas declaraciones.

Para que vayamos entendiéndonos, Ud. no cree en privilegios carcelarios, ni para el Mayor de Carabineros Manuel Duarte Becerra, aquejado de una ceguera total que ayer entró a Punta Peuco; o para el Coronel Benavides que sufrió la amputación de sus dos piernas antes de ingresar al penal; o al general César Manríquez que hoy cumplió 90 años y está encerrado… para que seguir con una serie de casos iguales. Esos son los peligros para la sociedad del Ministro de Justicia.

¿Cuáles son los privilegios carcelarios? ¿Llevar 10, 20, o más años viviendo en una pieza de 3,50 por 4, para 2 camas de una plaza separadas por 50 cms., con un W.C. a los pies de la cama para todo uso mientras el otro duerme en la noche sin ventilación, con un armario de madera, y el resto de los efectos personales en una caja de plástico debajo de la cama.? ¿Con un baño cuya agua caliente alcanza para unos pocos?. Como los miembros de las FFAA y de Carabineros son decentes, toda mejora en pintura y jardines son obra de ellos. ¿O la izquierda y la derecha unidas quieren que vivan como perros?

En Chile los beneficios carcelarios solo corren para terroristas que tienen poco menos que “Delivery” del gobierno.

Estamos convencidos que no tendremos ninguna solución ni beneficio carcelario. Piñera apoyó el proyecto de Hugo Gutiérrez que los niega. No quiere tener en su hoja de vida ante la CIDH y la ONU, ninguna mancha que le signifique un juicio por DDHH. Está advertido.

En fin, le aseguro que ningún militar ni sus familias incluidos los amigos votarán por Ud. No vamos a picar nuevamente al igual que con los embustes de Piñera.

Lo saludo atentamente.

Gral (R) Hernán Núñez Manriquez

