Esta tarde el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito interpeló al ministro de Defensa, Baldo Prokurica por diversas situaciones que han ocurrido en el último tiempo con las FF.AA.

“Estamos advirtiendo de un camino sin vuelta atrás, en el cual el Gobierno está utilizando a las FFAA para asuntos de orden interno y de seguridad pública, cuestiones que no les competen”, aseguró el parlamentario frenteamplista previo a la sesión.

Mientras que Prokurica al inicio de la interpelación, indicó que “valoro en este especial esta herramienta de la interpelación porque nos permite responder en base a la legislación vigente”.

“Por supuesto este es un tema que el gobierno valora como una oportunidad de entregar información a la cámara de diputados respecto a los temas que usted ha planteado. La situación que se vive por la pandemia, y este estado de emergencia que ha pasado a ser parte de nuestras vidas, pero que se ha instaurado no solo en este gobierno, si no también en los anteriores (menciona a Bachelet), es una posibilidad de recurrir a instancias que establece la ley, donde el Estado no puede restringirse al uso de una parte de sus facultades, donde se ha llamado también al apoyo de las FF.AA. para enfrentar esta pandemia”, añadió.

Interpelación

El parlamentario explicó que su interrogatorio al titular de defensa contará de tres grandes hitos: “El primer pilar tiene relación con las labores de seguridad pública que el Gobierno vía decreto, evadiendo al Congreso Nacional y las advertencia que les han dado, están asignándoles a las FFAA”, explicó.

“El segundo pilar dice relación con el actuar de las unidades de inteligencia, en el espionaje del periodista Mauricio Weibel, a los denunciantes de corrupción, y también en el seguimiento a la jueza que investiga el caso de corrupción”, agregó el diputado.

Sobre este punto, Prokurica indicó que “cuando vi que dentro de las consultas que se harían, pensé que usted se había equivocado de gobierno o de ministro. Usted como bien sabe como integrante de la Comisión de Defensa y Comisión de Inteligencia, estos temas son secretas y hay pena de cárcel para quien revele sus secretos Estas intervenciones telefónicas se hicieron en el gobierno pasado, en 2017. Además quiero decirle que el exministro, Alberto Espina y el suscrito hemos sido citados 7 veces entre la comisión de defensa y la comisión de inteligencia, donde el presidente de la comisión a la fecha, Osvaldo Urrutia, a la salida de la sesión, que es secreta, declaró que este tema se había hecho en el 2017 y que se había hecho de acuerdo a la ley”.

“Además el ministro de la Corte de Apelaciones, que es el que tiene que autorizar de acuerdo a la ley, manifestó que no había sido engañado y que él había dado la autorización respectiva. Creo que el gobierno lo que más ha recomendado y pedido en materia de transparencia, es que se denuncien estas irregularidades, y mal uso de los recursos del estado”, agregó el ministro.

Sobre el caso de Weibel, prokurica dijo que “el libro del periodista que usted menciona, a los cuales estas personas fueron investigadas, salió en 2016. Además quiero informarle que quienes hicieron mal uso de la ley reservada del cobre, fueron procesados y están en este minuto cumpliendo esa sanción. Así que no hay irregularidad que haya quedado sin investigación Eso de verdad creo que se produce porque el gobierno del Presidente Piñera fue el que cambió la ley reservada del cobre, estableciendo mayor transparencia y mejor uso de los recursos de todos los chilenos”.

Mientras que el tercer pilar de la interpelación, según explicó Brito “habla de los comunicados que las FF.AA. han desarrollado en la sociedad civil, sin control por parte del Ministerio de Defensa y de forma tardía. Estos comunicados han ido generando mayor polarización y menor cohesión en un momento en el cual el país se necesita unir más que nunca”.

Sobre este tema, Prokurica indicó que “creo que las declaraciones emitidas por las FF.AA. no constituyen deliberación”.

