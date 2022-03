Con optimismo, confianza en el cambio político y en la solidez de las instituciones. Así parece ser la mirada de inversionistas extranjeros respecto del futuro de Chile, según un seminario organizado por la Fundación Chilena del Pacífico, titulado “Inversión estadounidense en Chile y América Latina: proyecciones y consideraciones estratégicas”.

En la instancia intervino Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, quien señaló que “Chile ha demostrado ser un bastión de estabilidad, tiene instituciones sólidas. Pero la estabilidad no significa que no cambia nada, Chile está en un proceso de cambios, abordando demandas sociales dentro de un marco democrático”.

En esa línea, comentó que las elecciones recientes, así como la Convención Constitucional, tienen un compromiso con la transparencia, con el estado de derecho, y que “el país ha demostrado este marco de inversión increíble y tiene un estado de derecho respetuoso”.

“Chile es un ejemplo para la región y mientras enfrenta desafíos sociales y ambientales, lo está haciendo de una forma institucional. El desafío es dónde quiere ir Chile dentro del estado de derecho, y eso definirá el futuro de Chile”, recalcó Segal.

Junto con ello, apuntó que el país recibió US$17.000 millones de inversión extranjera directa, 16% más que el promedio para el periodo 2003-2021, mientras que en Latinoamérica la tasa de inversión directa fue de sólo el 75% de lo que se invirtió en años anteriores.

Sobre las oportunidades del país, dijo que además de los sectores tradicionales, como minería y energía, están la agricultura y energías renovables, pero también la posibilidad de ser parte de la cadena de suministros globales como un centro de distribución para el comercio en el Pacífico.

Respecto de la coyuntura, el mensaje de Segal hacia el sector púbico es que “ el cambio toma tiempo y tiene que ocurrir dentro de ciertos parámetros y dentro del estado de derecho”, mientras que para el sector privado subrayó que deben comprometerse “con las políticas ESG, crecimiento inclusivo y diversidad”.

Consultada en relación a los aumentos de impuestos y un eventuales royalty, Segal expresó que “siempre habrá cambios, y es cómo se maneja, cómo se gestiona el cambio lo que define. Hay que gestionarlo dentro de un contexto de diálogo permanente, así es como Chile ha manejado los cambios en el pasado y como creo que lo hará hacia adelante”.

Así, adelantó que la visión en el exterior es que a nivel de empresas están “optimistas sobre Chile y creo que habrá un inversión continua, siempre y cuando la institucionalidad permanezca sólida, y no hay nada que sugiera que no seguirá fuerte”.

Por su parte, Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados, matriz de la cadena McDonald’s en la región, dijo que respecto de los impuestos, estos siempre están en análisis en todos los países, pero que “al final del día, volviendo a la competitividad, Chile compite contra otros países del mundo, el diálogo siempre lleva a que los cambios sean pequeños, pero siempre esperamos cambios. No nos ahoguemos”.

En esa línea sostuvo que la discusión en la Convención Constitucional no afecta sus inversiones “ni ganas de invertir; quizás a futuro el ritmo, pero no la visión a largo plazo sobre Chile”.

En tanto, Ignacio Mehech, vicepresidente de asuntos Externos y Country Manager en Chile de la productora de litio Albemarle, explicó que la compañía en el país paga el royalty más alto respecto de sus operaciones en otras naciones y que además comparten sus ganancias con Corfo y un 3,5% de las ventas con los pueblo atacameños, y “creemos que esa es la forma de avanzar”.

“Estamos orgullosos como chilenos de cómo se han canalizado las demandas sociales por vías democráticas”, dijo el ejecutivo respecto del proceso político en el país.

En esa línea, apuntó que “sabemos que es un momento de mucha incertidumbre, pero hemos visto muchas señales del gobierno poniendo la calma. Ayer mismo señaló que no estaba en su programa de gobierno la nacionalización de las empresas de recursos naturales”.

De hecho, detalló que la discusión en la Convención tampoco ha afectado sus inversiones, y que “este año estamos inaugurando la planta 3 que nos permite duplicar la producción de litio en Chile. Igualmente el año pasado participamos en la licitación del litio que realizó el gobierno, siempre buscando aumentar la participación de Albemarle en la industria del litio, y Chile cuenta con todas las condiciones. Albemarle está muy interesado en crecer en el país”.

