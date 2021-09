El tema se puso en la agenda hace exactamente una semana. Tras reunirse con la CUT el diputado Gabriel Silber ingresó una moción que busca que el viernes 17 de septiembre sea feriado irrenunciable, y de carácter permanente cuando caiga día viernes. Desde el gobierno, descartaron la posibilidad de apoyar la iniciativa, tras señalar que sería un nuevo golpe a la micro, pequeña y mediana empresa.

“El gobierno no va a respaldar un feriado irrenunciable el próximo 17 de septiembre. Es una materia que el Parlamento ya legisló. Se establecieron 5 feriados irrenunciables en nuestra legislación. El 1 de mayo, 25 de diciembre, el 1 de enero y el 18 y 19 de septiembre. Por qué queremos evitar esto, y por qué el legislador se contradice con lo que aprueba y quiere establecer que el 17 sea irrenunciable. No ven acaso sus autores las dificultades de las pymes, no entienden la necesidad de que de los 3 días al menos uno no sea irrenunciable. Que sin sentido más grande que seguir impulsando iniciativas que van contra la pyme, y por eso no vamos a respaldar este proyecto”, dijo el ministro Patricio Melero.

Pese a que el 17 de septiembre es feriado en el calendario, el diputado Silber busca que sea irrenunciable, es decir, que el descanso sea para todos los trabajadores, sin excepción.

Apenas se conoció la idea la semana pasada, esta generó un inmediato rechazo entre los gremios, ya que apuntaron que este tipo de proyectos van en contra de la reactivación de sectores que se han visto muy golpeados por la pandemia.

“No estamos en condiciones de tener más feriados irrenunciables, justo ahora que nuestro esfuerzo está puesto en continuar trabajando para recuperar el millón de empleos perdidos durante la pandemia”, dijo la CNC la semana pasada.

Una opinión similar tuvo el timonel de Conapyme, Héctor Sandoval, quien sostuvo que “ya es feriado, cual es la necesidad de transformarlo en irrenunciable, cuando las pymes y pequeños negocios a veces es necesario tener atención a público. Y si es irrenunciable el tema se pone más complejo”.

/psg