El martes 22 de marzo, a las 9.15 horas, el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), deberá presentarse junto a su abogado defensor ante el Primer Juzgado de Letras y Garantía de Peumo para enfrentar una causa penal en la cual tiene calidad de imputado por el delito de violación de morada.

El caso que complica al próximo titular de Agricultura se inició en julio del año 2020, cuando el empresario agrícola Nicolás del Río Silva, dueño de la sociedad Agrícola Tralcán SpA, presentó una querella en su contra invocando este ilícito, además de acusar intimidación, con la intención de que la fiscalía iniciara una investigación en su contra. Y así fue.

Luego de más de un año de tramitación judicial, el 10 de febrero de este año el fiscal jefe de San Vicente, Claudio Riobó, cerró la investigación en contra del exjefe comunal e ingresó una solicitud al tribunal para concretar un juicio simplificado en contra de quien, a partir del viernes, ocupará el cargo de ministro de Estado del gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

Este tipo de procedimientos se utilizan cuando la pena solicitada por el Ministerio Público no excede los 540 días. En este caso, expuso el investigador en su escrito, el delito imputado tiene una pena que en abstracto va entre 61 y 540 días. Aun así, durante el periodo de investigación -según el expediente judicial- no hubo la posibilidad de otra salida alternativa al juicio.

“Te voy a meter preso”

El conflicto se remonta a un terreno de la empresa Agrícola Tralcán SpA que está ubicado en la comuna de Las Cabras y donde la firma tiene una plantación de paltas. La querella describe que el 19 junio de 2020, a las 17 horas, Valenzuela realizó un ingreso “irregular y no permitido al camino aledaño al predio” de la agrícola. Fue aquí cuando el futuro ministro se encontró con un cuidador del lugar y se produjo el altercado.

“Es en ese momento cuando se encuentra con don Juan Andrés Morales Torres -agrónomo y trabajador de mi representada-, quien percatándose de este ingreso irregular se acerca al querellado para conversar con él y pedirle explicaciones al respecto. En dicho intercambio, y sin ninguna provocación previa de parte del trabajador señalado, y de manera pretenciosa y avasalladora -por decir lo menos-, el querellado le dice lo siguiente: ‘¡Soy exalcalde de Rancagua… te voy a meter preso, weón. Y toda tu familia se va a ir a la conch…’”, se lee en la querella.

Como pruebas presentadas, el empresario entregó a la fiscalía un video en el cual, según argumentó el querellante, se deja en evidencia lo sucedido y se escucharía la frase citada en la acción judicial que inició esta indagatoria. El registro audiovisual está en manos del Ministerio Público y es parte de los antecedentes de la causa que se exhibirán ante el tribunal.

Para sustentar en los hechos que el imputado actuó con intimidación -lo que agrava el delito de violación de morada-, el empresario agregó lo siguiente: “Y para acrecentar aún más la gravedad del contexto de la intimidación, el querellado derrochaba un fuerte hálito alcohólico, cuestión que el carabinero que acude en auxilio al lugar también pudo presenciar (suboficial José Martínez), lo que, sin duda, no hizo más que acrecentar la percepción de una amenaza seria, real y proveniente de alguien percibido como bastante peligroso por parte del trabajador de mi representada. En este caso, se configuraría otro eventual delito de manejo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad”.

Los hechos relatados en la querella fueron acreditados por el Ministerio Público. En la solicitud enviada por el fiscal Riobó para solicitar ante la justicia llevar a cabo este procedimiento simplificado expuso una serie de antecedentes. “En el lugar procede a ingresar sin autorización de su propietario o encargado, hasta las dependencias de dicho inmueble, específicamente por un camino privado de propiedad de la referida agrícola, entrando unos 80 metros del portón de acceso, lugar en el cual se encuentra con el administrador de la Agrícola Tralcán SpA, el testigo Juan Andrés Morales Torres, quien al consultarle al requerido el porqué se encontraba en dicho lugar, es increpado por éste, dándose cuenta de estos hechos a personal de Carabineros”, consigna el escrito.

La frustrada jugada para pedir el sobreseimiento

El 28 de febrero de este año el defensor de Valenzuela, el abogado Adolfo Blanc, solicitó una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo del imputado. Eso ocurrió el 3 de marzo, pero al próximo ministro de Agricultura no le fue bien. La jueza Verónica Encina rechazó la solicitud de sobreseimiento y confirmó el juicio que se hará en su contra en procedimiento abreviado.

“Se va a rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo, planteada por la defensa, por cuanto no es posible arribar a una conclusión, en cuanto a si el hecho es o no constitutivo de delito, prescindiendo de la prueba; aunque se hubiese, y esto es importante dejarlo establecido en la resolución, aunque se hubiese presentado toda esa prueba en esta audiencia, aunque el defensor hubiera presentado su video, aunque el fiscal hubiera presentado sus testigos incluso, este tribunal no podría haberse pronunciado sobre aquello, por cuanto este no es un juicio oral, esa resolución, habría sido más bien una sentencia, ciertamente vulneratoria de todos los principios del proceso penal, que no respeta ni resguarda la garantía de un juicio oral, es por eso entonces que se rechaza la solicitud. Pues, en estricto rigor, el tribunal no puede saber en esta etapa procesal y sin prueba si este hecho es o no constitutivo de delito”, expuso la magistrada en su resolución.

La arista por amenaza e injurias

Por estos mismos hechos Valenzuela, además, enfrentó una querella por el delito de amenazas. Sin embargo, esta arista no prosperó. Respecto de este delito el tribunal sí procedió al sobreseimiento definitivo, ya que consideró que no se cumplían todos los elementos técnicos del delito en este caso. Pese a ese revés, el querellante optó por ir a juicio por el ilícito de violación de morada con la intención de probar la agravante de la intimidación.

Respecto de la indagatoria por violación de morada, Valenzuela intentó tres veces que la causa no prosperara. Por eso el tema fue zanjado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, dándole la razón a Agrícola Tralcán SpA.

Este no es el único flanco que enfrenta Valenzuela. El mismo día del anuncio del gabinete de Boric La Tercera informó que el próximo ministro fue condenado en una causa por injurias. Esta querella también fue presentada por Agrícola Tralcán SpA y recoge hechos similares a la causa por violación de morada.

Pese a sus intentos por anular la sentencia en su contra, en enero de este año el tribunal de alzada de Rancagua rechazó el recurso de nulidad presentado por Valenzuela y confirmó la sentencia por injurias. Esta sentencia es definitiva y ya está firme. En la actualidad el futuro secretario de Estado está cumpliendo la sentencia con un beneficio de firma.

De esta forma, el 22 de marzo Valenzuela deberá enfrentar el juicio. En esa ocasión el tribunal le preguntará al imputado si acepta o no responsabilidad en los hechos. Si Valenzuela da luz verde, podrá intentar optar a algún beneficio. Si no acepta los cargos, se procederá a audiencia de cautelares en la cual el querellante podría solicitar, por ejemplo, el alejamiento del predio o algún tipo de arresto domiciliario. Posterior a eso se procederá a tener una audiencia de preparación de juicio oral.

La Tercera PM intentó tener una versión del próximo ministro de Agricultura, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Asimismo, se contactó al abogado querellante, Nicolás Garrido, pero el profesional declinó referirse a la causa.

