El diario L’Osservatore Romano, el influyente periódico oficial del Vaticano, publicó este lunes una impactante portada que se hizo eco de las palabras pronunciadas por el papa Francisco durante el Ángelus del domingo: “¡Detengan esta masacre!”.

Para llamar la atención sobre el drama de los ucranianos en medio de la invasión de Vladimir Putin, el diario publicó además la foto de una mujer en llanto después del bombardeo ruso contra edificios residenciales que este lunes dejó al menos tres muertos en Kiev y un elocuente editorial titulado “La voz del Papa, que grita en el desierto”.

“La del Papa es una voz que clama en el desierto. En los nueve años de su pontificado, Francisco ha hablado muchas veces de la Tercera Guerra Mundial que ya está en marcha, aunque sea ‘a trozos’. Muchas veces ha tronado contra los traficantes de armas, contra la carrera armamentística y contra la guerra”, denunció el texto del director del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano Andrea Tornielli.

El editorial recordó que “en el Ángelus del domingo 13 de marzo, en el noveno aniversario de su elección como Obispo de Roma, Francisco pronunció palabras inequívocas sobre la ‘bárbara matanza de niños, de inocentes’ que se está produciendo, pidiendo que se detenga la ‘masacre’ y se ponga fin a lo que llamó la ‘inaceptable agresión armada’ contra Ucrania. El Papa también recordó que quien apoya la violencia justificándola por motivos religiosos, ‘profana el nombre’ de Dios, que es ‘el único Dios de la paz”.

El diario recordó los múltiples esfuerzos y llamados del Francisco para la paz, incluso en los días previos a la invasión rusa, cuando las tropas de Putin estaban amasadas en la frontera, y denunció la desidia e “hipocresía” del gobierno ruso que sigue llamando la agresión de Ucrania “operación militar especial”.

“Al día siguiente del estallido del conflicto, tras los primeros bombardeos en Ucrania, el Papa quiso ir personalmente a la Embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede para exponer al representante del Kremlin toda su preocupación por la guerra, pidiéndole que siguiera la vía de la negociación y que perdonara a los civiles”, recordó Tornielli. “En el Ángelus del domingo 6 de marzo, Francisco también quiso despejar el campo de la hipocresía del gobierno ruso, que insiste en llamar a la guerra en curso ‘operación militar especial’, enmascarando tras los juegos de palabras su verdadera y cruda realidad, la de una guerra de agresión”.

“Al mismo tiempo, en varias ocasiones, el Secretario de Estado Pietro Parolin ha expresado la disposición de la Santa Sede a ayudar de cualquier manera posible en cualquier forma de mediación, y ha pedido al Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, que cese los ataques y garantice verdaderos corredores humanitarios”, dice el editorial. “La diplomacia vaticana no deja de repetir que nunca es demasiado tarde para iniciar verdaderas negociaciones, y nunca es demasiado tarde para un alto el fuego en una guerra de incalculables consecuencias que corre el riesgo de desembocar en una aterradora escalada bélica”.

El diario también rechazó las críticas contra Francisco por no haber calificado explícitamente a Putin como agresor. “Esto no significa ni ha significado nunca poner al mismo nivel a los agresores y a los agredidos”, advirtió, recordando que “los pontífices nunca llamaron al agresor por su nombre, no por cobardía o exceso de prudencia diplomática, sino para no cerrar la puerta, para dejar siempre un resquicio abierto a la posibilidad de detener el mal y salvar vidas humanas”. Y citó el ejemplo de Juan Pablo II, quien “nunca nombró a los autores de la limpieza étnica, manteniendo siempre un canal de contacto abierto con Serbia” durante la guerra en Kosovo en 1999 ni los “jefes de Estado occidentales que, en 2003, querían hacer la guerra a Iraq basándose en informaciones falsas sobre las armas de destrucción masiva”.

“Resulta paradójico, por tanto, que olvidemos estas páginas de nuestra historia reciente, queriendo explicar al Obispo de Roma qué palabras “correctas” debe utilizar, después de años de ignorar las palabras que realmente pronunció en innumerables ocasiones, advirtiendo contra la carrera del rearme nuclear, contra el tráfico de armas, contra la guerra y el terrorismo, contra una economía que descarta y mata, contra la destrucción de la creación”, escribió Tornielli.

“El Sucesor de Pedro no tiene el problema de dar a conocer ‘de qué lado está’, porque el Vicario de Cristo, como su Señor, está siempre con los inocentes que sufren como Jesús sufrió en la cruz”, concluyó el editorial. “Cada palabra que dice, cada intento que hace, está dirigido a salvar vidas humanas, a no ceder a la lógica del mal, a combatir el mal con el bien. En el corazón de Europa, en esta guerra sucia que sentimos tan cercana, así como en las periferias del mundo, donde en los últimos años se han librado y se siguen librando guerras olvidadas, con su sombrío recuento diario de muertos, heridos y desplazados, similar al que ahora vemos en Ucrania”.

