Este miércoles continuaron los trabajos en Juan Pinto Durán con miras al amistoso de este viernes ante Bolivia, partido que se disputará desde las 22:00 horas en el Estadio Bicentenario El Teniente.

En ello, el nuevo entrenador de la Selección Chilena de Fútbol, Martín Lasarte, probó un posible once titular con miras al duelo ante los “altiplánicos”, destacando la titularidad de Claudio Bravo en la portería y las dudas en el mediocampo.

Esto porque el equipo de “machete” parte con el portero del Real Betis, para luego pasar una línea de cuatro jugadores con el porteño Daniel González, acompañado de Gary Medel, Sebastián Vegas y Jean Beausejour.

En la zona de volantes, estaría Pablo Galdames, César Pinares, y la duda de Ángelo Araos o Carlos Palacios; para dejar en delantera a Fabián Orellana, Luis Jiménez y Jean Meneses.

Chile y Bolivia se ven las caras este viernes 26 de marzo en Rancagua desde las 22:00 horas, encuentro que será transmisión de ADN Deportes.

