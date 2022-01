El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió este viernes el financiamiento planteado por el Ejecutivo para la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de que ayer el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sugiriera al Ejecutivo buscar nuevas fuentes de financiamiento permanente para el proyecto.

Según el secretario de Estado, “si uno lee atentamente lo que dice el CFA, primero reconoce que está el financiamiento que nosotros hemos comprometido. Está, ahí, comprometido, exactamente”.

Después, agregó, “dice que las proyecciones” en cuanto a lo que recaudarían las exenciones tributarias que se plantean modificar o eliminar “se hicieron a 30 años. Son (las exenciones) un aporte estructural y permanente. Luego hace una mención y dice que (el cálculo) se podría haber hecho a 50 años. Está bien, es verdad, pero a 30 es lo que se exige y a 30 es como nos comprometimos, y ahí esta esa parte que es la más relevante”.

En cuanto a al cuestionamiento del CFA respecto a que las provisiones como fuente de financiamiento solo estén estimadas hasta 2026, el vocero de Gobierno destacó que “está el financiamiento hasta 2026” y recordó que “las anteriores reformas que se hicieron de pensiones, por ejemplo, en el primer Gobierno de Bachelet, ocurrió exactamente lo mismo. Estaba financiado por cuatro años”.

“Y la gratuidad (universal para la educación superior), para qué decir. Estaba financiada por cuatro años. Es así como se hace comúnmente”, resaltó.

Sobre la crítica del Consejo que una parte para sustentar la PGU salga del Fondo de Reserva de Pensiones, el ministro señaló que aquello solo representa el 10% del financiamiento del proyecto, “es un 0,1% del PIB y dice (el CFA) ‘ esa parte mejor que no porque sería un desahorro’. Bueno, pero eso se usa para pagar pensiones, que es exactamente lo que queremos hacer ahora ya y aumentar las pensiones para más de 2 millones de personas”.

De todas formas, aseguró que el Ejecutivo está abierto a buscar una nueva fórmula para cubrir ese 10% de financiamiento. “Obviamente que estamos disponibles a conversar. Pero, lo que ratifica el Consejo Fiscal Autónomo, es que el proyecto sí incluye el total del financiamiento que se requiere en una parte, permanentemente, con las exenciones”.

También habló sobre la sugerencia que hizo el organismo presidido por Jorge Desormeaux respecto a que tanto la PGU como su financiamiento se aprueben al mismo tiempo, considerando que se tramitan en proyectos separados. “Toda la razón, es lo mismo que queremos nosotros”.

“Queremos avanzar en el Congreso en ese sentido. Esperamos que no les pongan más palitos a la bicicleta, que no traten de boicotearlo como lo han hecho algunos grupos radicales adentro del Congreso, porque no le están pegando al Gobierno, lo que están haciendo es golpear a esas más de dos millones de personas que están esperando hace mucho rato que puedan subir sus pensiones, particularmente familias y mujeres de clase media”, añadió.

