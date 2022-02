Una mujer estadounidense pasó el susto de su vida al enterarse de que lo que creía era un embarazo, en realidad se trataba de un quiste con dientes y pelos que estaba creciendo en su útero.

“Espero que no sea un bebé”

La mujer llamada Page, dio a conocer su impactante historia a través de su cuenta de TikTok. La joven explicó que había estado sufriendo de molestias y sangrado desde que dio a luz a su hijo de dos años, por lo que finalmente decidió ir a ver a su ginecóloga.

“Ella me dijo que tenía que hacerme un ultrasonido y fue como: ‘¡Mierda! Espero que no sea un bebé’, porque no quiero otro hijo en este momento”, relató en el video que ya cuenta con casi 2,5 millones de reproducciones.

“Pero no es un bebé. ¡En realidad es algo mucho peor que un bebé!“, señaló Page.

Quiste con dientes y pelos

Page explicó que los doctores le encontraron un “quiste dermoide” de 7 centímetros, además de otro más pequeño, más menos del tamaño de una arveja.

“Para los que no saben qué es un quiste dermoide, es un quiste en el que crecen pelos y dientes, y que proviene de partículas del tejido fetal que se separa durante el desarrollo del feto”, indicó la joven.

“Entonces, desde hace unos dos años, he tenido partículas de mi hijo que di a luz creciendo en mi útero. ¡Dientes y cabello!“, agregó.

En el video Page muestra una fotografía de un quiste en el que se pueden ver dientes de bebé y una serie de cabellos negros.

La joven ahora está a la espera de que le remuevan los quistes, pero es capaz de bromear con la historia que dejó en shock a varias personas. “No puedo esperar para la cirugía. Los mantendré en un frasco húmedo de muestras“, cerró.