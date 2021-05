Durante este domingo, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un pase de movilidad, que permitirá a las personas que posean ambas dosis de la vacuna contra el covid-19 contar con ciertas libertades para trasladarse de una comuna a otra.

Según el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, quien se refirió a la materia, la nueva medida podría estar operativa a partir de esta semana.

Así, sobre los detalles de este nuevo mecanismo, la autoridad reiteró que quienes hagan uso de este certificado son todas “aquellas personas que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de vacunación, es decir, las dos dosis, más los quince días, que también no hayan sido reportados como contactos estrechos, que no hayan dado positivo en un examen PCR”.

En entrevista con Radio Universo, Uriarte acotó que esto implicará que los ciudadanos “van a poder hacer actividades al aire libre, por ejemplo, salir a pasear a la mascota, ir al supermercado sin la necesidad de pedir un permiso”, pero descartó que involucre permisos especiales “esto no significa que no tenga que cumplir el horario de toque de queda, eso lo van a tener que cumplir de igual manera, y tampoco van a poder hacer actividades que estén prohibidas en cuarentena”.

Una vez que ente en vigencia, explicó que el documento permitirá además realizar viajes interregionales, a partir de comunas que estén en Fase 2 de Transición, a diferencia de lo estipulado actualmente, que restringe esa posibilidad exclusivamente para comunas en Fase 3. No obstante, estará prohibido para desplazarse a lugares bajo estrictas medidas de confinamiento, es decir, en cuarentena.

“Este pase va a permitir desplazarse con fines recreacionales (…) pero hay dos precisiones importantes, la primera es que en lugar de destino voy a tener que seguir cumpliendo las reglas propias del Paso a Paso en que se encuentre la comuna a la que voy, no significa que tenga chipe libre por andar con este pase de movilidad. Y lo segundo, es que no se sobrepone a posibles medidas sanitarias que se tomen”, apuntó el subsecretario de Turismo, e hizo referencia a aquellos sectores donde, por ejemplo, se establece un cordón sanitario.

Ahora bien, en el ámbito laboral, “las personas podrán ir a trabajar igual que antes, si la persona desempeña una labor que es esencial, y por lo tanto, tiene su permiso único colectivo, va a poder seguir yendo a trabajar. Pero una persona que no estaba pudiendo ir a trabajar, porque su trabajo no es esencial o porque podía reemplazarlo por teletrabajo, debe seguir quedándose en la casa y la persona no puede ir a trabajar”.

Con todo, la autoridad resaltó que esta es la primera etapa “de una estrategia que es dinámica y progresiva, en esta primera etapa solo es mayor movilidad, pero no mayor actividad”, y afirmó que esto no implica modificaciones en lo que concierne al cierre de fronteras o “que el covid haya terminado”.

