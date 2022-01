En medio de un verdadero boom del consumo en nuestro país, Falabella dio a conocer su plan de inversiones para este año por un total de US$711 millones, un poco menos de lo que había anunciado para 2021. Un 60% de los recursos se destinará a inversiones en tecnología y logística, mientras que el 40% restante irá a expandir la red de tiendas en los distintos países que opera la empresa de retail.

“Seguimos avanzando en nuestra senda de transformación digital, queremos consolidar Falabella.com como la plataforma de de e-commerce líder en la región andina, que permite simplificar las experiencias de compra de nuestros 35 millones de clientes en la región, para que puedan disfrutar más su vida. El plan presentado apunta a continuar fortaleciendo nuestros principales motores de crecimiento. Por un lado, continuar desarrollando nuestra plataforma integrada de e-commerce para impulsar el crecimiento en ventas online de nuestros retailers y sellers de marketplace. Y por otro, seguir avanzando en convertir a Banco Falabella en un banco 100% digital”, dijo en un comunicado el gerente general de la empresa, Gaston Bottazzini.

Una parte importante de los recursos que se invertirán este año se enfocarán en el lanzamiento de la plataforma integrada de Falabella.com en Perú y Colombia, además de fortalecer las capacidades tecnológicas para mejorar la propuesta de valor de la plataforma de e-commerce. También se continuará invirtiendo en logística para aumentar la capacidad de procesamiento de órdenes en activos existentes, principalmente en Chile, Perú y Colombia.

Las inversiones que anunció la empresa para tecnología y logística alcanzarán los US$ 418 millones, de este total US$ 308 millones se destinarán a tecnología y US$ 110 millones a logística.

Tiendas físicas

El 40% de los recursos que invertirá la compañía este año se destinarán a las tiendas físicas, pero los recursos bajaron con respecto al año anterior. El dinero se destinará al desarrollo de Ikea en Chile y Colombia, como también al desarrollo de Mejoramiento del Hogar en México y Brasil, expansión de Tottus en Perú y remodelaciones en las tiendas de todos los países donde opera Falabella.

Serán US$135 millones los que se destinarán al plan multianual de apertura de tiendas. La empresa tiene contempladas 19 inauguraciones para este año, la misma cantidad que se contempló el año pasado. Estas serán cuatro supermercados Tottus e Hiperbodegas en Perú, la apertura de 9 tiendas Sodimac en México y otras 7 en la región. Además considera dos tiendas Ikea en Chile y una tienda Falabella en Colombia.

“Seguimos avanzando con nuestro selectivo plan de aperturas de tiendas, enfocado en negocios y mercados con claras oportunidades de crecimiento. Estamos comprometidos con nuestro plan de expansión de Mejoramiento del Hogar en México, muy satisfechos con el desempeño de las 9 tiendas que ya tenemos operativas. También nos entusiasman las perspectivas para Mejoramiento del Hogar en Brasil, donde, producto del buen desempeño de nuestra operación, desarrollamos un plan para abrir ocho tiendas adicionales a las 53 que tenemos hoy”, indicó el gerente general.

Por otro lado, la empresa invertirá US$ 158 millones en innovaciones y optimizaciones de la red de tiendas y centros comerciales que ya están operativos en la región.

En total, en el concepto de tiendas la empresa invertirá US$293 millones este año, por debajo de los US$353 millones que se consideraron en 2021.

